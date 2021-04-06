Деревянный продолжает обесцениваться

По мнению опытного эксперта, Россия вступает в период инфляционного пика. Хуже всего дела будут обстоять уже в апреле-мае текущего года. Таким нерадужным прогнозом поделилась доктор экономических наук Мария Конягина.



По словам эксперта, к такому развитию событий привели действия властей в прошлом году. 2020-й, пандемийный год заставил многие государства прибегнуть к экстренным мерам. В частности, были серьезно увеличены денежные массы. К такому методу борьбы с кризисом прибегли и в России. Именно поэтому сейчас наблюдается повышение стоимости товаров, рост инфляции и снижение покупательной способности денег.

В беседе с журналистами издания РИА ФАН Конягина подчеркнула, что прошлый год был действительно очень сложным и с точки зрения резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, и с точки зрения экономических показателей.

Власти старались максимально поддерживать людей и предпринимателей. Россиянам выдавали пособия, малый и средний бизнес также поддерживали финансово и за счет различных послаблений. Теперь за это условно приходится "расплачиваться" ростом инфляции. Эксперт отметила, что усредненный размер данного показателя в текущем году составит порядка 5,5%. Всплеск инфляции произойдет уже в апреле.

Неблагоприятно на инфляцию влияет и санкционное давление со стороны западных стран. Россия ограничена во внешнеторговой деятельности, что также не способствует снижению инфляции.

К слову, недавно стало известно о возможном исчезновении части денег из оборота. Центробанку не нужны лишние хлопоты из-за устаревших денежных знаков.