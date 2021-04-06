Россиянам предрекли пик инфляции в ближайшее время

Россиянам предрекли пик инфляции в ближайшее время
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Деревянный продолжает обесцениваться

По мнению опытного эксперта, Россия вступает в период инфляционного пика. Хуже всего дела будут обстоять уже в апреле-мае текущего года. Таким нерадужным прогнозом поделилась доктор экономических наук Мария Конягина.

По словам эксперта, к такому развитию событий привели действия властей в прошлом году. 2020-й, пандемийный год заставил многие государства прибегнуть к экстренным мерам. В частности, были серьезно увеличены денежные массы. К такому методу борьбы с кризисом прибегли и в России. Именно поэтому сейчас наблюдается повышение стоимости товаров, рост инфляции и снижение покупательной способности денег.

В беседе с журналистами издания РИА ФАН Конягина подчеркнула, что прошлый год был действительно очень сложным и с точки зрения резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, и с точки зрения экономических показателей.

Власти старались максимально поддерживать людей и предпринимателей. Россиянам выдавали пособия, малый и средний бизнес также поддерживали финансово и за счет различных послаблений. Теперь за это условно приходится "расплачиваться" ростом инфляции. Эксперт отметила, что усредненный размер данного показателя в текущем году составит порядка 5,5%. Всплеск инфляции произойдет уже в апреле.

Неблагоприятно на инфляцию влияет и санкционное давление со стороны западных стран. Россия ограничена во внешнеторговой деятельности, что также не способствует снижению инфляции.

К слову, недавно стало известно о возможном исчезновении части денег из оборота. Центробанку не нужны лишние хлопоты из-за устаревших денежных знаков.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Шаман
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"были серьезно увеличены денежные массы" - ну да, по 14 рублей на доллар напечатали, при такой же цене на нефть, курс уже около 77 !!
77 / 62 = 1,24, то есть 24% = реальная инфляция в СРЕДНЕМ! И на некоторые продукты может быть намного больше.
"Власти старались максимально поддерживать людей и предпринимателей" - что за бред?
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