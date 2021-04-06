Активность в зоне достройки трубопровода напрягает Москву

На фоне информации о том, что некие зарубежные корабли бороздят морские просторы в опасной близости от места строительства российской газовой магистрали "Северный поток-2", высказалась Франция. В Париже поспешили заверить, что их судов там нет.



Такую информацию предоставили в Главном штабе ВС Франции, пишет телеграм-канал РИА "Новости". При этом в ведомстве не сообщили, располагают ли французские военные информацией о наличии кораблей других стран в зоне строительства трубопровода.

Ранее стало известно, что трубоукладчик "Академик Черский" не смог приступить к строительству газопровода. В срыве планов, помимо кораблей НАТО и польских провокаторов, виновата погода.