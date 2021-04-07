Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян

Центробанк выступил в поддержку идеи о введении налогового вычета для граждан РФ, которые занимаются самостоятельным накоплением денежных средств на пенсию. Об этом заявил заместитель главы ЦБ Владимир Чистюхин, отвечая в письме на запрос от профильных организаций.

Авторы инициативы объясняют необходимость льгот для населения еще одним стимулом, который, на их взгляд, поспособствует самостоятельному накоплению денежных средств на старость. До этого многие представители негосударственного пенсионного обеспечения также выступали за введение подобных льгот, пишет URA.ru.

В финансовом регуляторе заявили, что предлагаемая НПО программа аналогична тем льготам, которые представляются по индивидуальным инвестиционным счетам. По словам Чистюхина, такая идея действительно сможет обеспечить коммерческий финансовый рынок "выравниванием" конкурентоспособности, а также простимулирует население на формирование денежных сбережений.

Таким образом, указал зампред Центробанка, регулятор поддерживает предложенную концепцию. В настоящее время в ЦБ проводится обсуждение этого вопроса.

Напомним, в настоящее время жители РФ могут рассчитывать на вычеты по обучению, здоровью, страхованию и пенсионному обеспечению. При этом максимальная статья расходов остается на уровне 120 тыс. рублей при 15,6 тысячи в качестве предельного размера вычета. Авторы же предлагают повысить лимит до 400 тысяч при вычете в 52 тыс. рублей, передает газета "Известия".

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете при занятиях спортом. Его максимальный размер составляет 15 600 рублей. Речь также идет и о тех россиянах, которые занимаются фитнесом в организациях, оказывающих соответствующие услуги на платной основе.