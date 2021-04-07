Киев может предложить России конкурентные условия для обеспечения прибыли

Киев сможет рассчитывать на частичное сохранение газового транзита из РФ в ЕС, если сделает выгодное предложение, которые станет конкурентным для "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Такое мнение выразил эксперт Игорь Юшков.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что после ввода "Турецкого потока" транзит в Балканы и Турцию стал идти через новую нить. С 1 апреля Румыния также полностью перейдет на "Турецкий поток". Макогон уверен, что Украина от этого потеряет примерно 2 млрд долларов за год. В текущих условиях, заявил украинский топ-менеджер, критически важно не допустить завершения работ по "Северному потоку – 2".

По словам Юшкова, прошел год после даты подписания контракта на пятилетний срок "качай или плати". В соответствии с соглашением, "Газпром" обязался прокачать 65 миллиардов кубов за один год и по 40 миллиардов весь последующий период ежегодно.

Так или иначе, отметил аналитик, "Газпром" обеспечит обозначенный объем. Украина же получит свои деньги на условиях контракта, вне зависимости от того, пойдет ли российская компания на транзит в обговоренном объеме.

В настоящее время, заявил эксперт, поставки газа из РФ в Европу снизились из-за падения спроса после потепления, однако транзит в ЕС остается на хорошем уровне. Тем не менее, украинская ГТС будет функционировать, так как в скором времени Европа начнет запасаться газом к следующей зиме.

Однако главные претензии Киева, считает специалист, вызваны тем, что когда-то "Газпром" обеспечивал Украину большим объемом транзита, тем самым выплачивая по высокому коэффициенту. Однако упущенное не вернуть. Все, что может сделать Незалежная – предложить России "хороший тариф". Транзит через Украину продолжит медленно, но верно уходить в любом случае – "Газпрому" явно не выгодно воровство топлива из магистрали. Незалежная может получить выгоду, если предложит соответствующие условия.

"Если дешевле будет качать через Украину, а не через "Северный поток", который короче, то, вполне вероятно, часть транзита останется", – приводит "Правда" заявление Юшкова.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что Киев намеренно накаляет обстановку в Донбассе ради срыва "Северного потока – 2".