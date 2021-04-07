Украине подказали вариант сохранения транзита газа после запуска "Северного потока - 2"

Украине подказали вариант сохранения транзита газа после запуска "Северного потока - 2"
Фото: Danil Shamkin/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
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Киев может предложить России конкурентные условия для обеспечения прибыли

Киев сможет рассчитывать на частичное сохранение газового транзита из РФ в ЕС, если сделает выгодное предложение, которые станет конкурентным для "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Такое мнение выразил эксперт Игорь Юшков.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что после ввода "Турецкого потока" транзит в Балканы и Турцию стал идти через новую нить. С 1 апреля Румыния также полностью перейдет на "Турецкий поток". Макогон уверен, что Украина от этого потеряет примерно 2 млрд долларов за год. В текущих условиях, заявил украинский топ-менеджер, критически важно не допустить завершения работ по "Северному потоку – 2".

По словам Юшкова, прошел год после даты подписания контракта на пятилетний срок "качай или плати". В соответствии с соглашением, "Газпром" обязался прокачать 65 миллиардов кубов за один год и по 40 миллиардов весь последующий период ежегодно.

Так или иначе, отметил аналитик, "Газпром" обеспечит обозначенный объем. Украина же получит свои деньги на условиях контракта, вне зависимости от того, пойдет ли российская компания на транзит в обговоренном объеме.

В настоящее время, заявил эксперт, поставки газа из РФ в Европу снизились из-за падения спроса после потепления, однако транзит в ЕС остается на хорошем уровне. Тем не менее, украинская ГТС будет функционировать, так как в скором времени Европа начнет запасаться газом к следующей зиме.

Однако главные претензии Киева, считает специалист, вызваны тем, что когда-то "Газпром" обеспечивал Украину большим объемом транзита, тем самым выплачивая по высокому коэффициенту. Однако упущенное не вернуть. Все, что может сделать Незалежная – предложить России "хороший тариф". Транзит через Украину продолжит медленно, но верно уходить в любом случае – "Газпрому" явно не выгодно воровство топлива из магистрали. Незалежная может получить выгоду, если предложит соответствующие условия.

"Если дешевле будет качать через Украину, а не через "Северный поток", который короче, то, вполне вероятно, часть транзита останется", – приводит "Правда" заявление Юшкова.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что Киев намеренно накаляет обстановку в Донбассе ради срыва "Северного потока – 2". 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Повелитель хохлов
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Лохлы, после того как закончится контрак, вы сможете только сосать }{уй у своего хозяина и повиливать своей <цензура> в надежде, что бмл шприц вас проткнет.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость189205
В ближайшее время весь мир увидит на что готово США, чтобы «закрыть» Северный поток -2 и укры в их плане будут тем «расходным материалом» который США не жалко. Укры ничего не могут предложить – у них внешнее управление со сторона США, а их правительство просто марионетки США, они будут слепо сжигать Украину в войне (развяжут ее) в угоду интересам США в целях ослабления России.
Укры будут жрать кизяк и выделяемыми кишечными газами обеспечат транзит газОВ через трубу в ЕС! Чёрное море ведь выкопали, великие!
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость188773
Макогон. Это что, фамилия что ли такая? Какая-то собачья кличка.
Тут описка! На самом деле он укроСАМОГОН!! Он же хохлоСТЕКЛОМОЙ!
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость195401
Где будет Шумерия к 24 году?
В <цензура>.де! Но только гораздо раньше 24-<цензура>!
Гость195401
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Где будет Шумерия к 24 году?
Гость189205
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В ближайшее время весь мир увидит на что готово США, чтобы «закрыть» Северный поток -2 и укры в их плане будут тем «расходным материалом» который США не жалко. Укры ничего не могут предложить – у них внешнее управление со сторона США, а их правительство просто марионетки США, они будут слепо сжигать Украину в войне (развяжут ее) в угоду интересам США в целях ослабления России.
Гость188773
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Ах да, Макогон похоже на Макрон, который порет мумию. Значит, у Макарона тоже хохляцкие корни. Как макароны получили свое название? Одна из версий, что кардинал, когда ему принесли это блюдо воскликнул "о, ма карони!", что означало "о, как прекрасно!". Версия сомнительная, но в качестве шутки пойдет.
Гость188773
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Макогон. Это что, фамилия что ли такая? Какая-то собачья кличка.
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