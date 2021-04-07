Председатель ЦБ призвала власти отказаться от подобной меры

Государство должно в самом скором времени отказаться от административного ограничения цен. Регулирование со стороны властей приводит к искажению ценовых индикаторов и лишает стимула развитие производства. Соответствующее заявление сделала сегодня, 7 апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме.

Глава финансового регулятора сравнила регулирование цен с демпферным механизмом, который применяется в стране для управления тарифами на бензин. Так, власти изымают доходы нефтяного сектора, полученные при продаже топлива, ориентируясь по ситуации на рынке. Подобный мезанизм, заявила Набиуллина, продемонстрировал свою эффективность в энергетическом секторе.

По мнению главы ЦБ, власти же и в этом случае столкнулись с соблазном волатильности цен на остальные товары. Однако, считает Набиуллина, в подобной ситуации нельзя "увлекаться".

"Он не должен подменять рыночное ценообразование, потому что мы можем получить негативный эффект", – выразила свою точку зрения Набиуллина.

К руководителю регулятора присоединился глава Минфина Антон Силуанов, заявивший о том, что финансовый блок правительства "не планирует никаких подмен" в ценообразованиях на рынке.

Схожее заявление Набиуллина сделала в конце прошлого года, выступая на пресс-конференции. Глава ЦБ заявила, что властям следует отменить меры по государственному регулированию цен, направленные на сдерживание инфляции. По словам председателя Центробанка, административное регулирование со стороны властей в действительности будет весьма неэффективным, а инфляция может снизиться на 0,1% лишь на месячный срок.

Глава регулятора также сообщила, что государство должно решить проблему выработки устойчивой системы для того, чтобы сгладить волатильность цен.