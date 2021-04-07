Набиуллина предупредила о последствиях регулирования цен в России

Набиуллина предупредила о последствиях регулирования цен в России
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Председатель ЦБ призвала власти отказаться от подобной меры

Государство должно в самом скором времени отказаться от административного ограничения цен. Регулирование со стороны властей приводит к искажению ценовых индикаторов и лишает стимула развитие производства. Соответствующее заявление сделала сегодня, 7 апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме.

Глава финансового регулятора сравнила регулирование цен с демпферным механизмом, который применяется в стране для управления тарифами на бензин. Так, власти изымают доходы нефтяного сектора, полученные при продаже топлива, ориентируясь по ситуации на рынке. Подобный мезанизм, заявила Набиуллина, продемонстрировал свою эффективность в энергетическом секторе. 

По мнению главы ЦБ, власти же и в этом случае столкнулись с соблазном волатильности цен на остальные товары. Однако, считает Набиуллина, в подобной ситуации нельзя "увлекаться".

"Он не должен подменять рыночное ценообразование, потому что мы можем получить негативный эффект", – выразила свою точку зрения Набиуллина.

К руководителю регулятора присоединился глава Минфина Антон Силуанов, заявивший о том, что финансовый блок правительства "не планирует никаких подмен" в ценообразованиях на рынке.

Схожее заявление Набиуллина сделала в конце прошлого года, выступая на пресс-конференции. Глава ЦБ заявила, что властям следует отменить меры по государственному регулированию цен, направленные на сдерживание инфляции. По словам председателя Центробанка, административное регулирование со стороны властей в действительности будет весьма неэффективным, а инфляция может снизиться на 0,1% лишь на месячный срок.

Глава регулятора также сообщила, что государство должно решить проблему выработки устойчивой системы для того, чтобы сгладить волатильность цен.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Байден послал Путину позитивный сигнал - СМИ

Датские эксперты убеждены, что отношения Вашингтона и Москвы улучшатся

До 52 тысяч рублей в год: в России может появиться новая допвыплата по пенсии

Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей