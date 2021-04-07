Сделка ОПЕК+ оказалась выгодна простым россиянам

Сделка ОПЕК+ оказалась выгодна простым россиянам
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Быстрое преодоление нефтяного кризиса предотвратило девальвацию рубля

Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогло стабилизировать нефтяной рынок. Для России это оказалось выгодно вдвойне. Она не только смогла заработать на экспорте сырья, но и удержать от краха национальную валюту.

По мнению Дмитрия Маринченко из рейтингового агентства Fitсh, если бы нефтедобывающий картель и его партнеры, включая Россию, не согласовали сделку по сокращению экспорта сырья, большинство стран оставили бы объемы добычи на прежнем, докризисном уровне. Это вызвало бы перенасыщение рынка, падение спроса и цен на нефть.

Благодаря же сделке, заключенной прошлой весной, а потом продленной на 2021 г., рынок черного золота удалось привести в норму. В итоге российские нефтегазовые компании получили выручку на 30-40 млрд больше, чем могли бы в кризисной ситуации.  

"В какой-то степени выгоду от сделки получило и население. Потому что это помогло стабилизировать курс рубля",

приводит "Прайм" мнение эксперта.

В рамках сделки ОПЕК+ страны-участницы с мая 2020 г. сократили добычу нефти почти на 10 млн баррелей в сутки. По мере преодоления мировой экономикой коронавирусного кризиса ограничения на добычу постепенно смягчаются.

Ранее американские аналитики сообщили, что сделка ОПЕК+ оказалась выгоднее для России, чем для ее главного конкурента на данном поприще Саудовской Аравии.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Россия лишила Швецию надежды на помощь США в случае войны

Стремясь снизить уязвимость Калининграда, Москва укрепила свою военную мощь в регионе

До 52 тысяч рублей в год: в России может появиться новая допвыплата по пенсии

Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей