Сделка ОПЕК+ оказалась выгодна простым россиянам

Быстрое преодоление нефтяного кризиса предотвратило девальвацию рубля

Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогло стабилизировать нефтяной рынок. Для России это оказалось выгодно вдвойне. Она не только смогла заработать на экспорте сырья, но и удержать от краха национальную валюту.

По мнению Дмитрия Маринченко из рейтингового агентства Fitсh, если бы нефтедобывающий картель и его партнеры, включая Россию, не согласовали сделку по сокращению экспорта сырья, большинство стран оставили бы объемы добычи на прежнем, докризисном уровне. Это вызвало бы перенасыщение рынка, падение спроса и цен на нефть.

Благодаря же сделке, заключенной прошлой весной, а потом продленной на 2021 г., рынок черного золота удалось привести в норму. В итоге российские нефтегазовые компании получили выручку на 30-40 млрд больше, чем могли бы в кризисной ситуации.

"В какой-то степени выгоду от сделки получило и население. Потому что это помогло стабилизировать курс рубля",

– приводит "Прайм" мнение эксперта.

В рамках сделки ОПЕК+ страны-участницы с мая 2020 г. сократили добычу нефти почти на 10 млн баррелей в сутки. По мере преодоления мировой экономикой коронавирусного кризиса ограничения на добычу постепенно смягчаются.

Ранее американские аналитики сообщили, что сделка ОПЕК+ оказалась выгоднее для России, чем для ее главного конкурента на данном поприще Саудовской Аравии.