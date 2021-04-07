Деревянный обесценится уже в этом году

Российский рубль продолжает слабеть по отношению к главным мировым валютам. Однако текущий курс – далеко не предел падения национальной валюты нашей страны. Не за горами тот день, когда за один евро придется выложить 100 рублей. Таким безрадостным прогнозом поделился экономист Александр Саяпин.



По мнению финансового специалиста, отметку в 100 рублей за евро европейская валюта достигнет к концу текущего года. Таким образом, за оставшиеся месяцы 2021-го курс евро подскочит на 10-15% по отношению к целковому.

При этом уже в начале-середине осени евро, по расчетам Саяпина, должен стоить порядка 95-98 рублей.

Эксперт также разъяснил причину, из-за которой российский рубль ждет стремительное обрушение. По его словам, сокрушительный удар по нашей национальной валюте нанесет падение котировок на нефтепродукты.

При этом серьезного роста курса американского доллара ожидать не приходится. Саяпин уверен, что эта валюта останется на прежнем уровне.

Своими финансовыми выкладками экономист поделился в эфире канала "Москва 24".

Ранее в экспертном сообществе объявили, что причин для роста российского рубля больше нет. Деревянный стал жертвой "третьей волны" мировой эпидемии коронавирусной инфекции. При этом специалисты обратили внимание, что нынешнее падение происходит на фоне сравнительно неплохой ситуации на нефтяном рынке.