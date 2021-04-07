Европейцы никак не могут прийти к общему знаменателю

Строительство российской газовой магистрали "Северный поток-2" стало настоящим яблоком раздора в Европейском союзе. Так, ряд стран стучат кулаками и топчут ногами, требуя заблокировать проект. Другие государства, в свою очередь, прекрасно понимают, насколько выгодна с точки зрения их национальных интересов достройка газопровода.



На раскол в коалиции европейских государств обратил внимание канадский профессор Дэвид Роджер Марплз. По словам эксперта, в первую очередь, серьезные разногласия с другими европейскими странами появились у Германии, которая больше всех заинтересована в реализации российского проекта.

Кроме того, некоторые государства придерживаются максимально проамериканской позиции. Речь идет о Польше и прибалтийских странах. Другие державы, например, Италия, Германия и Словакия больше расположены к укреплению взаимоотношений с нашей страной. Такие разногласия порождают споры и становятся причиной проблем в выработке единой позиции по многим вопросам.

Также историк обратил внимание на вопрос дальнейшего расширения содружества. Европейцам необходимо решить, готовы ли они принять в состав Евросоюза Турцию, Украину и Белоруссию. В таком случае сразу же возникает вопрос, как будут развиваться взаимоотношения с Россией: останутся ли ЕС и РФ соперниками или смогут перейти к нормальным партнерским отношениям. Своими размышлениями канадский профессор поделился в интервью иранскому изданию Tehran Times.

К слову, недавно в британском издании появилась заметка, в которой было указано, что наш трубопровод добьет Евросоюз после пандемии. В Великобритании тоже считают, что российский проект расколет еврообъединение.