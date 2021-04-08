Плату за электричество при этом поднимут для всех

Адресная поддержка нуждающихся россиян может быть усилена. Это необходимо в связи с планирующимся переходом к экономически обоснованным тарифам на электроэнергию. Поскольку счета за электричество вырастут, малоимущим гражданам потребуется финансовая помощь государства, чтобы совсем не остаться без средств к существованию.

Сейчас государство регулирует тарифы ЖКХ, и они повышаются ежегодно в пределах инфляции. По оценке энергетиков, плата, которую взимают с населения, не покрывает их затрат. Пока недобор средств с граждан компенсируется за счет повышения энерготарифов для бизнеса. Но объем такого перекрестного субсидирования достиг уже 239 млрд рублей в год. Поэтому профильные ведомства ищут способы отказаться от данного механизма.

Так, предлагается повысить тарифы на электричество для граждан до экономически обоснованного уровня. А чтобы это не ударило по малоимущим, одновременно хотят расширить перечень льготников, которым полагаются госсубсидии.

"Сегодня в большинстве регионов субсидии получают те семьи, которые тратят на оплату ЖКУ 22% семейного бюджета и более. Можно было бы скорректировать показатель до 15%",

– приводят "Известия" пояснения Минстроя. В Минэнерго также считают, что россияне с высоким уровнем дохода вполне могут платить за электричество больше, чем сейчас, а социально незащищенные группы населения могут получать компенсацию в виде адресного пособия.

Свою оценку данной инициативе еще должен дать Минфин. Кроме того, совещание по электроэнергетике запланировано у президента страны.

Ранее сообщалось, что долги россиян за отопление достигли колоссального уровня.