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Американцы все еще верят в свою
способность повлиять на возведение российской газовой магистрали "Северный
поток-2". Только этим можно объяснить очередные рестрикции, которые вводятся
против почти достроенного газопровода. Как отметил опытный энергетик Сергей
Правосудов, новым ограничениям точно не удастся свернуть строительство.
Эксперт подчеркнул, что никто в здравом уме не будет бросать проект, который доделан больше чем на 90%. В любом случае заинтересованные стороны изыщут возможности продолжить работу. Если появятся проблемы с какими-то конкретными организациями, оператор найдет, как обойти санкции. В конце концов, "Северный поток-2" запустят, несмотря на все антироссийские ухищрения Вашингтона.
Правосудов добавил, что санкционная политика Америки несколько притормаживает ход строительства газопровода, однако прекратить его не может.
Нужно помнить, что реализация данного проекта находится в интересах европейских стран. Европейцы вложили много денежных средств в наш трубопровод и ждут, что инвестиции вернутся к ним с прибылью. В беседе с журналистами издания "Лайф" Правосудов выразил уверенность, что газовая магистраль будет достроена в любом случае.
Напомним, 7 апреля Вашингтон ввел новые санкционные ограничения против "Северного потока-2". Этим фантазия американцев не ограничилась, и они задумались над тем, чтобы назначить специального посланника Белого дома по противодействию проекту. Свое мнение на этот счет уже высказал глава российского МИД Сергей Лавров.
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