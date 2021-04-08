Чем обернутся новые санкции против "Северного потока-2": ответ эксперта

Чем обернутся новые санкции против "Северного потока-2": ответ эксперта
Фото: Stefan Sauer/ ZB/ www.globallookpress.com
Европейцы не позволят сорвать строительство газопровода

Американцы все еще верят в свою способность повлиять на возведение российской газовой магистрали "Северный поток-2". Только этим можно объяснить очередные рестрикции, которые вводятся против почти достроенного газопровода. Как отметил опытный энергетик Сергей Правосудов, новым ограничениям точно не удастся свернуть строительство.

Эксперт подчеркнул, что никто в здравом уме не будет бросать проект, который доделан больше чем на 90%. В любом случае заинтересованные стороны изыщут возможности продолжить работу. Если появятся проблемы с какими-то конкретными организациями, оператор найдет, как обойти санкции. В конце концов, "Северный поток-2" запустят, несмотря на все антироссийские ухищрения Вашингтона.

Правосудов добавил, что санкционная политика Америки несколько притормаживает ход строительства газопровода, однако прекратить его не может.

Нужно помнить, что реализация данного проекта находится в интересах европейских стран. Европейцы вложили много денежных средств в наш трубопровод и ждут, что инвестиции вернутся к ним с прибылью. В беседе с журналистами издания "Лайф" Правосудов выразил уверенность, что газовая магистраль будет достроена в любом случае.

Напомним, 7 апреля Вашингтон ввел новые санкционные ограничения против "Северного потока-2". Этим фантазия американцев не ограничилась, и они задумались над тем, чтобы назначить специального посланника Белого дома по противодействию проекту. Свое мнение на этот счет уже высказал глава российского МИД Сергей Лавров.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Пять западных стран выступили с обвинением России

Их беспокоит стягивание военных к украинским границам

"Догоняйте": МИД России ответил США шуткой на слова об Украине

Отечественные дипломаты дали непонятливому Пентагону совет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей