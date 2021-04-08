Европейцы не позволят сорвать строительство газопровода

Американцы все еще верят в свою способность повлиять на возведение российской газовой магистрали "Северный поток-2". Только этим можно объяснить очередные рестрикции, которые вводятся против почти достроенного газопровода. Как отметил опытный энергетик Сергей Правосудов, новым ограничениям точно не удастся свернуть строительство.



Эксперт подчеркнул, что никто в здравом уме не будет бросать проект, который доделан больше чем на 90%. В любом случае заинтересованные стороны изыщут возможности продолжить работу. Если появятся проблемы с какими-то конкретными организациями, оператор найдет, как обойти санкции. В конце концов, "Северный поток-2" запустят, несмотря на все антироссийские ухищрения Вашингтона.

Правосудов добавил, что санкционная политика Америки несколько притормаживает ход строительства газопровода, однако прекратить его не может.

Нужно помнить, что реализация данного проекта находится в интересах европейских стран. Европейцы вложили много денежных средств в наш трубопровод и ждут, что инвестиции вернутся к ним с прибылью. В беседе с журналистами издания "Лайф" Правосудов выразил уверенность, что газовая магистраль будет достроена в любом случае.

Напомним, 7 апреля Вашингтон ввел новые санкционные ограничения против "Северного потока-2". Этим фантазия американцев не ограничилась, и они задумались над тем, чтобы назначить специального посланника Белого дома по противодействию проекту. Свое мнение на этот счет уже высказал глава российского МИД Сергей Лавров.