Пандемия привела к рекордному повышению цен на продукты в мире

Пандемия привела к рекордному повышению цен на продукты в мире
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
На производство и перевозки оказывают влияние всевозможные санитарные ограничения и нехватка морских контейнеров

В мире рекордно подорожало продовольствие, рост цен на еду достиг самого высокого уровня с июня 2014 года. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Документ опубликован в четверг, 8 апреля.

Отмечается, что цены растут уже десять месяцев подряд. В марте текущего года индекс ФАО возрос до 118,5 пункта, что на 2,1% выше, чем в феврале. Больше всего подорожало растительное масло. В марте его ценовой индекс увеличился на 8% и достиг максимальных параметров с июня 2011-го, пишет "Лента.ру".

Многократно поднялись цены на молочную (3,9 %) и мясную(2,3%) продукцию, причиной тому является всплеск спроса в преддверии пасхальных праздников.

Между тем по сравнению с февралем упала цена на зерновые и сахар. В частности, это касается пшеницы из-за ее больших запасов в мире и ожидания хорошего урожая в 2021 г. Стоимость сахара упала на 4%, однако цены на этот продукт остаются на 30% выше прошлогодних.

"Недавнее ежемесячное снижение мировых цен на сахар было вызвано перспективами крупного экспорта из Индии, несмотря на сохраняющиеся логистические ограничения. Повышательное давление на цены из-за высокого спроса на импорт, особенно из Китая, и повышение котировок сырой нефти предотвратили более существенное снижение цен в последние недели", – указывают авторы доклада ООН.

В целом в документе подчеркивается, что многомесячный ценовой взлет на продукты связан с рядом ограничений, вызванных карантинными мерами по всему миру, в ряде случаев из-за нехватки морских контейнеров в Европе и Северной Америке, например, в ситуации с доставкой молока.

Напомним, в январе текущего года в России цены на продукты взлетели на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Наша страна почти в восемь раз по данному показателю обогнала ЕС, на территории которого еда подорожала на 1,1%.

Еще в декабре прошлого года главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун предупредил о неминуемом взлете цен на продукты из-за пандемии коронавируса – она привела к падению уровня доходов больше чем на 10%.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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