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На одном из мощнейших предприятий
Калужский области приступили к реализации пилотного проекта по построению
цифрового двойника. Внедрение высоких технологий на базе пищевого гиганта АО "Русский продукт"
позволит сделать серьезный шаг в будущее и улучшит производительность
предприятия. В дальнейшем успешный опыт будет распространен на другие компании.
8 апреля состоялась презентация ИТ-платформы. Основатель предприятия Ольга Миримская продемонстрировала возможности проекта региональному главе Владиславу Шапше.
Миримская заявила, цифровая платформа "Русского продукта" конкурентоспособна и может успешно соревноваться с самыми мощными иностранными проектами. В планах компании – масштабное развитие цифровых технологий. Эксперты планируют в будущем перейти к построению цифрового двойника бизнеса.
Разработанная специалистами платформа даст возможность создавать цифровых двойников производственных линий, а также объединит их с основными бизнес-структурами предприятия. Миримская подчеркнула, что в планах ее команды создать целую цифровую экосистему.
Когда пилотный проект докажет свою эффективность, он будет включен в реестр российского программного обеспечения. С его помощью предприниматели получат возможность оперативно интегрировать свои цифровые проекты.
Миримская также подчеркнула, что "Русский продукт" поделится своим опытом с другими отечественными компаниями. Уже на этапе внедрения платформы участвующее в эксперименте предприятие планирует увеличить производительность на 25%. Об этом пишут "Известия".
Глава Калужская области поддержал новаторов и пожелал им успешной реализации проекта.
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