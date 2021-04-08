Вашингтон игнорирует интересы своих партнеров

Возня вокруг строительства российской газовой магистрали "Северный поток-2" не прекращается. Россия планомерно, шаг за шагом отстраивает новые участки трубопровода. В это же время Соединенные Штаты продолжают угрожать участвующим в строительстве компаниям и не теряют надежды сорвать проект. Такое поведение Вашингтона сильно раздражает Берлин.



Так, член комитета бундестага Германии по международной политике прямо назвал новую администрацию Америки "командой войны". Вальдемар Гердт считает, что американские власти ни во что не ставят интересы своих европейских союзников и открыто воюют с выгодными им экономическими проектами.

Недавно стало известно, что Белый дом планирует назначить специального посланника по противодействию проекту "Северный поток-2". Соответствующее предложение уже получил советник американского лидера, бывший специальный посланник Госдепартамента по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн.

Как отметил Гердт, если эту должность получит лицо, "причастное к украинскому Нафтогазу", то в вопросе противостояния США газопроводу не исключен переход к "военным мероприятиям", пишет РИА "Новости".

К слову, обсуждение назначения спецпосланника по российской газовой магистрали недавно прокомментировал глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Москву не сильно тревожит возможное появление таинственного посланника.