Почему растут цены на бензин: ФАС дала ответ

Антимонопольщики сослались на погоду и нефтяной рынок

Многих россиян весьма тревожат стремительно поднимающиеся цены на топливо. По словам экспертов ФАС, такое положение дел объясняется различными факторами.

В первую очередь, на стоимость бензина влияют колебания на нефтяном рынке. На внутреннем рынке и за пределами страны спрос на нефть подскочил, что неминуемо повышает стоимость ее производных для конечного потребителя, пишет РИА "Новости".

Кроме того, на повышение цен повлияли низкие температуры, а также перипетии на нефтяной бирже, добавляет издание "МИР24".

Ранее стало известно, что цены на бензин вырастут к лету. При этом подорожание топлива может привести к разорению заправок.

Ольга ФЕДОРОВА

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