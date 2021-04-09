Антимонопольщики сослались на погоду и нефтяной рынок

Многих россиян весьма тревожат стремительно поднимающиеся цены на топливо. По словам экспертов ФАС, такое положение дел объясняется различными факторами.



В первую очередь, на стоимость бензина влияют колебания на нефтяном рынке. На внутреннем рынке и за пределами страны спрос на нефть подскочил, что неминуемо повышает стоимость ее производных для конечного потребителя, пишет РИА "Новости".

Кроме того, на повышение цен повлияли низкие температуры, а также перипетии на нефтяной бирже, добавляет издание "МИР24".

Ранее стало известно, что цены на бензин вырастут к лету. При этом подорожание топлива может привести к разорению заправок.