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Многих россиян весьма тревожат
стремительно поднимающиеся цены на топливо. По словам экспертов ФАС, такое
положение дел объясняется различными факторами.
В первую очередь, на стоимость бензина влияют колебания на нефтяном рынке. На внутреннем рынке и за пределами страны спрос на нефть подскочил, что неминуемо повышает стоимость ее производных для конечного потребителя, пишет РИА "Новости".
Кроме того, на повышение цен повлияли низкие температуры, а также перипетии на нефтяной бирже, добавляет издание "МИР24".
Ранее стало известно, что цены на бензин вырастут к лету. При этом подорожание топлива может привести к разорению заправок.
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента