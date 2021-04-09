В качестве дополнительных вариантов аналитики указали японскую иену и австралийский доллар

Эксперт объяснил, в какую валюту россиянам перспективнее вкладывать деньги. Наиболее успешные варианты для формирования сбережений назвала представитель аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

В беседе с радио Sputnik эксперт поделилась, что в текущем году доллар будет перспективнее евро, поэтому ставки лучше делать именно на американскую валюту. Экономика Соединенных Штатов будет восстанавливаться быстрее, чем экономика ЕС.

Граждан США сейчас массово прививают от коронавируса, и там довольно быстро идут на спад ограничения. В Европе же ситуация с COVID-19 заметно тяжелее: ее накрывает 2 или 3 волна.

Дополнительными вариантами были указаны японская иена и австралийский доллар.

Тем временем российский рубль продолжает слабеть по отношению к главным мировым валютам. Однако, по мнению экспертов, текущий курс – далеко не предел падения национальной валюты нашей страны. Недавно экономист высказал предположение, согласно которому не за горами тот день, когда за один евро придется выложить 100 рублей.

Ранее эксперты объяснили, почему рубль не растет при росте нефти. По мнению аналитиков, несмотря на стабильность нефтяных котировок, рубль будет продолжать ослабление к мировым валютам.