Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт

Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
Фото: pixabay.com
Давят на российскую валюту и весьма прохладные отношения с США

Кандидат экономических наука Давид Тереладзе считает, что в ближайшем будущем рубль может ощутимо сдать позиции. На курс российской валюты влияет ситуация на Украине, которая в последние дни накаляется. Кроме того, негативно сказывается и отсутствие нормального диалога Москвы с Вашингтоном

"…то, что Байден не хочет разговаривать с Путиным, это все негативно влияет на рубль", – отметил он в разговоре с РИА ФАН.

Эксперт назвал условие, при котором доллар может взлететь до 100 рублей. Это случится, если геополитическая обстановка обострится. Например, при дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе или еще большем охлаждении отношений РФ и США.

Однако такое падение российской валюты будет, вероятнее всего, краткосрочным, заверил Тереладзе. Затем доллар снова будет стоить около 75 рублей.

Ранее аналитики рассказали россиянам, в какой валюте сейчас выгоднее хранить свои сбережения. Подробности – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость186187
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Гость 34567
Тогда деревянный что ? Г ...на палочке ?
вся россия это Г... на палочке
Гость 34567
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Гость199074
За зелёную бумагу мы будем платить кровные. Это чушь собачья. Доллар это просто зелень.
Тогда деревянный что ? Г ...на палочке ?
Шаман
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Да не конфликты давят на валюту, а тупость и вороватость властей, которые неспособны конфликты решить, быстро и эффективно!
Гость199269
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Вот, кстати, еще один наглядный пример того, во что обходится российскому народу путинская военная авантюра на Донбассе.
Гость199074
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Долг США 28,183 триллиона, так что война США нужна как воздух.
Гость199074
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Реальная стоимость доллара, если бы не Набиулина 7 рублей!
Гость186187
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Гость199074
За зелёную бумагу мы будем платить кровные. Это чушь собачья. Доллар это просто зелень.
но платить вы будете. по любому.
Гость199074
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За зелёную бумагу мы будем платить кровные. Это чушь собачья. Доллар это просто зелень.
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