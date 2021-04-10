Давят на российскую валюту и весьма прохладные отношения с США

Кандидат экономических наука Давид Тереладзе считает, что в ближайшем будущем рубль может ощутимо сдать позиции. На курс российской валюты влияет ситуация на Украине, которая в последние дни накаляется. Кроме того, негативно сказывается и отсутствие нормального диалога Москвы с Вашингтоном



"…то, что Байден не хочет разговаривать с Путиным, это все негативно влияет на рубль", – отметил он в разговоре с РИА ФАН.

Эксперт назвал условие, при котором доллар может взлететь до 100 рублей. Это случится, если геополитическая обстановка обострится. Например, при дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе или еще большем охлаждении отношений РФ и США.

Однако такое падение российской валюты будет, вероятнее всего, краткосрочным, заверил Тереладзе. Затем доллар снова будет стоить около 75 рублей.

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