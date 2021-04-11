Экономист предупредил о риске девальвации рубля

Экономист предупредил о риске девальвации рубля
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
К такому развитию событий может привести отток капитала из России

Российский деревянный в ближайшие годы может укрепиться по отношению к доллару и евро. Однако пока негативных факторов, влияющих на курс рубля, куда больше позитивных. Поэтому риск девальвации рубля исключать нельзя. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

По ее словам, на рубль все так же влияет нефть. Впрочем, увеличение цены черного золота не играет особой роли, когда есть такие риски по санкциям, а динамика мировых торговых площадок неустойчива. При этом говорить о сильном росте стоимости нефти в долгосрочной перспективе не приходится. 

На курсе рубля также плохо сказываются инфляционные ожидания по всему миру в то время, как мировой госдолг и дефицит госбюджета растут. Из-за того, что сейчас можно ждать усиления ограничительных мер со стороны Запада, увеличивается риск оттоков капитала из страны. Это все способствует появлению девальвации рубля. Правительство, по словам Степановой, которые передает "Прайм", также может ответить девальвацией деревянного на замедление темпов роста экономики, если третья волна эпидемии коронавируса произойдет. 

Неутешительные прогнозы для рубля дают и другие эксперты. Так, есть вероятность, что из-за конфликта на Украине доллар может вырасти до 100 рублей, как, впрочем, и евро.  

Ранее "Утро.ру" подробно объясняло, почему причин для роста российской валюты уже не осталось. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

М
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Гость186187
мы как раз и есть пиндосы, унижающие и опускающие вас
это те *пиндосы* кто нынче у негров ботинки полирует языком и живет в коробке под мостом а днем моет посуду в забегаловке
*мы усские не оманынваем дюк дюга...*
можешь надевать кипу,гггг,из тебя пиндос как из г.. пуля
Гость196008
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Такой риск девальвации существует последние 20 лет.
Гость186187
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М
а что так свинолюди возбудились,чего так?
неужто пиндосы резиновые весла подарили
или мвф транш пообещали
вчера только кирпичами своим стену клали изза движения российск армии а сегодня полегчало?
мы как раз и есть пиндосы, унижающие и опускающие вас
М
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Гость186187
ну чо там, вата ? может по пиндосам а ?
а что так свинолюди возбудились,чего так?
неужто пиндосы резиновые весла подарили
или мвф транш пообещали
вчера только кирпичами своим стену клали изза движения российск армии а сегодня полегчало?
Гость186187
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ну чо там, вата ? может по пиндосам а ?
Гость186187
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как отток ? россия же это "остров стабильности", не ?
а ... хохлы опять ?????
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