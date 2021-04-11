К такому развитию событий может привести отток капитала из России

Российский деревянный в ближайшие годы может укрепиться по отношению к доллару и евро. Однако пока негативных факторов, влияющих на курс рубля, куда больше позитивных. Поэтому риск девальвации рубля исключать нельзя. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

По ее словам, на рубль все так же влияет нефть. Впрочем, увеличение цены черного золота не играет особой роли, когда есть такие риски по санкциям, а динамика мировых торговых площадок неустойчива. При этом говорить о сильном росте стоимости нефти в долгосрочной перспективе не приходится.

На курсе рубля также плохо сказываются инфляционные ожидания по всему миру в то время, как мировой госдолг и дефицит госбюджета растут. Из-за того, что сейчас можно ждать усиления ограничительных мер со стороны Запада, увеличивается риск оттоков капитала из страны. Это все способствует появлению девальвации рубля. Правительство, по словам Степановой, которые передает "Прайм", также может ответить девальвацией деревянного на замедление темпов роста экономики, если третья волна эпидемии коронавируса произойдет.

Неутешительные прогнозы для рубля дают и другие эксперты. Так, есть вероятность, что из-за конфликта на Украине доллар может вырасти до 100 рублей, как, впрочем, и евро.

Ранее "Утро.ру" подробно объясняло, почему причин для роста российской валюты уже не осталось.