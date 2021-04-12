Беспредел, но возможно: Польша задумала захватить активы "Газпрома"

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План Варшавы по использованию польского участка газопровода "Ямал – Европа" для собственных нужд мешают реализовать только права "Газпрома" на эту трубу. Не исключено, что поляки могут решиться присвоить актив российского концерна.
Сейчас польским участком газопровода "Ямал – Европа" владеет компания EuRoPol Gaz, которая принадлежит в равной степени "Газпрому" и польской PGNiG. Соответственно, чтобы включить трубу в ГТС Польши, требуется согласие российской компании.
Отказаться от трубы она сможет только в том случае, если решится навсегда распрощаться с экспортом газа через Украину и Белоруссию. Пока это в планы РФ не входит. Поэтому сценарий, когда "Газпром" продает PGNiG свою долю в EuRoPol Gaz, маловероятен.
Второй вариант, по которому Варшава получает "Ямал – Европу" в свое распоряжение, – это его национализация. Процедура сложная, но возможная.
"Это беспредел, но теоретически так может быть. Других способов заставить российскую газовую компанию продать долю нет",
– приводит Baltnews слова эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича.
По его оценке, этот шаг может быть сопряжен с вооруженными действиями и разрывом дипломатических отношений. Но, видимо, Польша к этому готова, раз рассматривает план по включению трубы "Ямал-Европа" в свою газовую систему в 2026 году.
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