Чем обернется для России разрыв налогового соглашения с Нидерландами

Чем обернется для России разрыв налогового соглашения с Нидерландами
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Бизнес столкнется с новыми дополнительными издержками, считает специалист

Денонсация российской стороны налогового соглашения с Нидерландами станет причиной негативных изменений в доле иностранного бизнеса в РФ. Соотвествующее заявление сделала финансовый эксперт Наталья Кузнецова.

Напомним, сегодня, 12 апреля, кабмин одобрил проект денонсации налогового соглашения с Амстердамом, предложив пересмотреть действующие условия. Российские власти выступили за заключение нового договора наравне с соглашениями, заключенными с Кипром, Мальтой и Люксембургом в 2020 году.

В них указывается, что представитель иного государства выплачивает 5% в казну государственного бюджета РФ вместо 15% при условии владения не менее 15% предприятия в России. Еще одним пунктом является публичность компании. Нидерланды же отказались от условий, предложенных Москвой.

По словам Кузнецовой, нидерландский бизнес в одно время инвестировал в РФ ранее с налоговой ставкой в 5 или 0 процентов. Однако теперь резидентов ожидают очередные трудности из-за дополнительных издержек. Голландцы вряд ли станут принимать усилия по адаптации к требованиям российского правительства и, скорее всего, просто поставят под вопрос дальнейшее инвестирование.

При этом иная ситуация обстоит с российским бизнесом в Нидерландах: в интервью "Известиям" эксперт выразила уверенность, что резиденты из РФ смогут адаптироваться к требованиям Министерства финансов в самой Голландии.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов одобрило ежегодную индексацию акцизов в рамках нового налогового плана, предусмотренного до 2023 года. В ведомстве заявили, что необходимо вывести индексацию на 4% с целью повышения эффективности налогового сбора.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость201522
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Яндекс это компания из Нидерландов. Отмывочная еще та.
Гость189190
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Нет никакого иностранного инвестирования, как и нет "нидерландского бизнеса"! Сидит наше жульë в офшорах и отмытые бабосы, под видом "нидерландского бизнеса" "инвестирует" уходя от налогов
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