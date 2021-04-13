У российской валюты вырисовываются хорошие перспективы

Курс рубля в ближайшее время заметно повысится. Этому способствует интерес инвесторов к активам российских компаний, который они проявляют, несмотря на санкционное давление, считает Александр Купцикевич из международной инвестиционной компании FxPro.

На фондовых рынках отмечается позитивная динамика акций крупных российских компаний. Это свидетельствует о том, что инвесторы вновь поверили в возможности РФ противостоять экономическим рестрикциям Запада и готовы вкладываться в ее активы.

Укреплению курса рубля помогает и тот факт, что эффект от действий американского казначейства в поддержку доллара уже себя исчерпал. У американской валюты практически не осталось стимулов роста.

На этом фоне курс рубля в ближайшие недели будет держаться в коридоре 73-77 за доллар с перспективой движения к нижней границе, приводит мнение аналитика "Российская газета". Причем 73 руб. за доллар – это не предел.

Темпы восстановления, которые демонстрирует российская экономика, и довольно жесткая монетарная политика Банка России способствует снижению пары USD/RUB к уровню 70 руб. к концу апреля, полагает Купцикевич.

Ранее эксперты предположили, что обострение конфликта на востоке Украины может спровоцировать падение рубля до рекордного уровня.

Утром 13 апреля на Московской бирже курс доллара составил 77,35 руб., курс евро – 92,03 рубля, при этом российская валюта показывает хоть слабую, но положительную динамику.