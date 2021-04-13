Несколько крупных зарубежных компаний передумали экспортировать пшеницу из нашей страны

На Западе перестали закупать российское зерно. Об этом рассказали знакомые с ситуацией источники.

Экспортировать пшеницу из нашей страны передумали несколько крупных зарубежных компаний. Это Louis Dreyfus из Нидерландов, польская KZP, Sierentz Global Merchants из Швейцарии и американская Bunge. А Cargill из США и британская Gemcorp на время приостановили деятельность в этом направлении.

Их отказ легко объяснить. Вывозить зерно стало не выгодно из-за высоких пошлин. К тому же есть вероятность, что перед сбором нового урожая в этих странах понизятся цены.

Пока плата за экспорт установлена на уровне $59 за 1 т пшеницы. Со 2 июня она уменьшится до $21 при стоимости $230 за тонну, что вполне устроит экспортеров.

Однако не все компании успеют закупиться по такой цене. Запасы российского зерна не так велики, пояснил директор "Совэкона" Андрей Сизов.

Добирают партии только Объединенная зерновая компания и еще два экспортера. У них контракты заключены по более высоким ценам.

Большинство остальных не спешат. Они рассчитывают на отмену пошлины, чтобы не вносить ее в цену.

Такое поведение перекупщиков приведет к резкому изменению цен. Ведь понадобится освобождать места для нового урожая, отметил глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

В свою очередь, в Минсельхозе уверены, что Россия удержит лидерство в экспорте зерновых. С начала сезона до 8 апреля, согласно таможенным данным, наша страна вывезла их 39,1 млн т, в том числе пшеницы – 32,4 млн тонн. Эти показатели выше прошлогодних на 22% и 17%, указали "Коммерсанту" в ведомстве.

Ранее на Украине запретили импорт российского зерна. В Киеве приняли такое решение с целью ужесточиь санкции против Москвы.