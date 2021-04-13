Киев нарвался на месть Пекина из-за попыток продать "Мотор Сич" туркам

Киев нарвался на месть Пекина из-за попыток продать "Мотор Сич" туркам
Фото: Petro Poroshenko via globallookpress.com / Global Look Pres
продолжениеВ НАТО решили не воевать за Украину
Эксперты усомнились в уме Зеленского, решившего переиграть ситуацию с заводом

Продажа "Мотор Сич" Анкаре не гарантирует Киеву поставок беспилотников, произведенных на предприятии. Зато месть Пекина и проигрыш в международном суде по китайскому иску Незалежной обеспечены. В этом убежден украинский аналитик Алексей Кущ.

По его мнению, администрация Владимира Зеленского "купила" встречу с турецким лидером Реджепом Эрдоганом обещанием продать Анкаре 50% акций "Мотор Сич" – того самого предприятия, которое недавно национализировали, отобрав у китайских инвесторов.

В Пекине уже пригрозили Киеву судом и крупным иском. Но если объяснения о национализации стратегически важного завода еще можно было понять, то продажа третьей стороне акций, по закону принадлежащих китайцам, – это уже совершенно "идиотское решение".

"Скажите – делают так умные люди с крупнейшим торговым партнером, в ближайшее время – экономикой № 1 в мире, постоянным членом Совбеза ООН?"

– задает вопрос Кущ. И сам же отвечает: этим шагом Киев, во-первых, лишает себя всех аргументов в международном суде, так что миллиарда три долларов компенсации ему придется выплатить китайской стороне.

Во-вторых, Пекин такой "фигуры из пяти пальцев" Киеву не простит и будет мстить, сильно и долго. В-третьих, наивные расчеты Украины на то, что на "Мотор Сич" будут делать турецкие военные беспилотники Bayraktar, половина которых останется Незалежной, не сбудутся. Анкара будет сама решать, кому поставлять свои дроны.

"Если ветер в Анкаре подует в сторону Москвы, например, в связи с нужным ей решением сирийской проблемы, то никаких байрактаров нам не видать",

предупреждает аналитик на страницах "Главреда".

Аналогичную мысль озвучил и руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его мнению, Пекин не простит Киеву подобного оскорбления, а позиции Турции в мире не так уж сильны, чтобы ради сотрудничества с ней Украина шла на риск, пишут "Украинские новости".  

Ранее появилась информация, что на переговорах в Анкаре Зеленский предлагал Эрдогану купить половину "Мотор Сич".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость189982
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В Китае была такая казнь: сожали человека на росток молодого бамбука и привязывали, чтобы не дергался, смерть была жуткой. Китаю с укросранью надо сделать тоже самое.
Гость189982
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Гость201069
возможно. но это будет уже другая раша. гораздоменьше и с нормальным президентом
Россия была и останется в рамках своих границ. Президент России более чем нормален. Чего не скажешь про укросрань: земли про*бали, еще и арабам остатки продадут, выросшее поколение - бешеные нацисты, с президентами вообще не пруха полная и с соседями со всеми разосраться умудрились. Зато чего не отнять, дак это первого места по вылизыванию очка любому, кто "кинет кость"
Гость202511
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Гость201069
и вы думаете что за жизни Украинских солдат вы не ответите ?
сполна и более чем.
Это не солдаты, это каратели, животные, припершиеся пограбить и понасильничать. Жалеть это деррьмо, увольте. За чем эта мразь приперлась на Донбасс? За независимость Украины воевать, которая стала откровенной шллюхой? За территориальную целостность, а федерация она что - нецелостная? Германия не целостная, швейцария, те же США нецелостные? Или в защиту вонючего слэнга холопского западенского стада? Гос язык на котором вообще ничего нельзя сформулировать, кроме потребностей немытых помойных рагулей - для кого он? Для дегенератов в кастрюлях? Хороши ценности у этого немытого мерзкого воинства.
Гость190486
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Похоже незалежная уже в открытую ищет кому-бы еще последние штаны продать, при этом что достанется внукам уже никто не думает. Хотя возможно при таком руководстве внуков уже и не будет, будут рабы на польских и других плантациях мира.
Гость202492
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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Ну а пока ТАК:"В районе проведения операции Объединенных сил подох буковинец. 12 апреля пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы Глыбокской территориальной громады", - говорится в сообщении.В ОГА отмечают, что подохший 24-летний старший солдат проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которое дислоцируется в Коломые.
Зароют вукроФАШИСТА на скотомогильнике в родном селе, дату назовут позже.Земля ему бетоном и стекловатой!
А есть доказательства, что этот погибший солдат - фашист? В какой неонацистской организации он состоял?
Гость202492
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Этот Сунь Кущ в чай выдал еще одну "аналитику" на тему если бы да кабы. Вот Китай будет мстить. Вот Китай будет первой экономикой мира. Когда будет - тогда и увидим.
Гость199373
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Гость201069
возможно. но это будет уже другая раша. гораздоменьше и с нормальным президентом
Мечты, мечты, мрии. Коверкать название государства удел убогих.
Гость201069
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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Ну а пока ТАК:"В районе проведения операции Объединенных сил подох буковинец. 12 апреля пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы Глыбокской территориальной громады", - говорится в сообщении.В ОГА отмечают, что подохший 24-летний старший солдат проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которое дислоцируется в Коломые.
Зароют вукроФАШИСТА на скотомогильнике в родном селе, дату назовут позже.Земля ему бетоном и стекловатой!
и вы думаете что за жизни Украинских солдат вы не ответите ?
сполна и более чем.
Гость201069
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Гость189982
Согласен, Раша станет сильнее, прогрессивнее и злее
возможно. но это будет уже другая раша. гораздоменьше и с нормальным президентом
Гость189982
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Гость201069
не могу сказать за Украину но то что раши скоро не будет в том виде что есть сейчас - 146%
Согласен, Раша станет сильнее, прогрессивнее и злее
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