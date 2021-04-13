Киев нарвался на месть Пекина из-за попыток продать "Мотор Сич" туркам

Эксперты усомнились в уме Зеленского, решившего переиграть ситуацию с заводом

Продажа "Мотор Сич" Анкаре не гарантирует Киеву поставок беспилотников, произведенных на предприятии. Зато месть Пекина и проигрыш в международном суде по китайскому иску Незалежной обеспечены. В этом убежден украинский аналитик Алексей Кущ.

По его мнению, администрация Владимира Зеленского "купила" встречу с турецким лидером Реджепом Эрдоганом обещанием продать Анкаре 50% акций "Мотор Сич" – того самого предприятия, которое недавно национализировали, отобрав у китайских инвесторов.

В Пекине уже пригрозили Киеву судом и крупным иском. Но если объяснения о национализации стратегически важного завода еще можно было понять, то продажа третьей стороне акций, по закону принадлежащих китайцам, – это уже совершенно "идиотское решение".

"Скажите – делают так умные люди с крупнейшим торговым партнером, в ближайшее время – экономикой № 1 в мире, постоянным членом Совбеза ООН?"

– задает вопрос Кущ. И сам же отвечает: этим шагом Киев, во-первых, лишает себя всех аргументов в международном суде, так что миллиарда три долларов компенсации ему придется выплатить китайской стороне.

Во-вторых, Пекин такой "фигуры из пяти пальцев" Киеву не простит и будет мстить, сильно и долго. В-третьих, наивные расчеты Украины на то, что на "Мотор Сич" будут делать турецкие военные беспилотники Bayraktar, половина которых останется Незалежной, не сбудутся. Анкара будет сама решать, кому поставлять свои дроны.

"Если ветер в Анкаре подует в сторону Москвы, например, в связи с нужным ей решением сирийской проблемы, то никаких байрактаров нам не видать",

– предупреждает аналитик на страницах "Главреда".

Аналогичную мысль озвучил и руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его мнению, Пекин не простит Киеву подобного оскорбления, а позиции Турции в мире не так уж сильны, чтобы ради сотрудничества с ней Украина шла на риск, пишут "Украинские новости".

Ранее появилась информация, что на переговорах в Анкаре Зеленский предлагал Эрдогану купить половину "Мотор Сич".