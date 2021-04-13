Страна может создать, помимо системы "Мир", еще один инструмент для оплаты и переводов

В случае отключения России от Visa и MasterCard в качестве западных санкций, у нашей страны есть альтернатива платежная система "Мир", сложности с которой в адаптационный период будут неизбежны. Об этом сообщил младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

Так он прокомментировал последние заявления на эту тему, прозвучавшие из уст официальных властей РФ.

"Внутри страны все будет работать, да и уже работает, а вот за пределами страны, скорее всего, могут возникнуть трудности. Но Россия сейчас все-таки ориентирована на внутренние дела, а не ориентируется на заграницу", – сказал изданию Life эксперт.

По его мнению, отключение России от Visa и MasterCard прежде всего нанесет вред самим этим системам, поскольку тогда они потеряют значительную долю рынка, которую потом будет очень сложно вернуть. А наша страна продолжит развивать "Мир" или вообще обратится к плану Б, если возникнет острая необходимость.

"Скорее всего, в России будет реализовано создание еще одной платежной системы, но пока и одной хватает", – подчеркнул Путиловский.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вероятности того, что из-за санкционного давления в нашей стране будет ограничено использование карт Visa и Mastercard.

Голос Кремля таким образом поддержал вчерашнее заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что Москва видит необходимость перехода к национальным или альтернативным доллару валютам при расчетах с другими странами. По словам министра, Россия сейчас активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем.

