Доллар и евро упали после разговора Путина с Байденом

Американская валюта показала значения начала апреля

13 апреля президент России Владимир Путин поговорил с американским коллегой Джо Байденом. На беседу двух лидеров отреагировал рубль – он начал укрепляться.

Так, по данным Московской биржи, доллар ненадолго упал на полтора рубля – до 75 рублей, чего не было с начала месяца, потом поднялся до 76 рублей. Евро же опустился до 90 рублей, что также произошло впервые с 6 апреля. 

Президенты России и США обсудили ряд вопросов как двусторонних, так и глобальных. Байден предложил Путину встретиться лично в ближайшее время. 

Полина ИВАНОВА

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алёшка(карнавальный) как бы не свихнулся,не траванулся б новичком,ведь с голодухи обниматся,ему приятненько с %4к0м !!
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