Американская валюта показала значения начала апреля

13 апреля президент России Владимир Путин поговорил с американским коллегой Джо Байденом. На беседу двух лидеров отреагировал рубль – он начал укрепляться.

Так, по данным Московской биржи, доллар ненадолго упал на полтора рубля – до 75 рублей, чего не было с начала месяца, потом поднялся до 76 рублей. Евро же опустился до 90 рублей, что также произошло впервые с 6 апреля.

Президенты России и США обсудили ряд вопросов как двусторонних, так и глобальных. Байден предложил Путину встретиться лично в ближайшее время.