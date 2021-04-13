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13 апреля президент России Владимир Путин поговорил с американским коллегой Джо Байденом. На беседу двух лидеров отреагировал рубль – он начал укрепляться.
Так, по данным Московской биржи, доллар ненадолго упал на полтора рубля – до 75 рублей, чего не было с начала месяца, потом поднялся до 76 рублей. Евро же опустился до 90 рублей, что также произошло впервые с 6 апреля.
Президенты России и США обсудили ряд вопросов как двусторонних, так и глобальных. Байден предложил Путину встретиться лично в ближайшее время.
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