Польша подстраивает свой газопровод под укладку "Северного потока-2"

Польша подстраивает свой газопровод под укладку "Северного потока-2"
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
В датских водах Балтийского моря образовалось столпотворение судов сразу трех проектов

Суда польско-датского проекта "Балтийский газопровод" в настоящее время ведут подводное исследование магистрали, по которой будут уложены трубы. Судя по графику работ и текущим передвижениям кораблей, оператор Baltic pipe изменил свои планы, поскольку у датского острова Борнхольм сейчас активно трудятся суда на строительстве российско-немецкого газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет портал EADaily.

По данным издания, суда "Балтийского газопровода" обходят стороной точки пересечения с "СП-2" и "Северным потоком". Отмечается, что в датских водах Балтики на нитке В строящегося нашего проекта работает баржа "Фортуна", а нитка А и вовсе еще не протянута.

Исследования на маршруте "Балтийского газопровода" с марта ведут два судна, зафрахтованные итальянской Saipem (генподрядчик укладки морской части Baltic pipe) – они изучают трассу и ищут неразорвавшиеся боеприпасы и культурные ценности. Корабли ведут работы в коридоре одной тысячи метров в каждую сторону от трассы будущей топливной магистрали.

С 15 марта по 27 мая суда снабжения TSM Ouessant и EDT Hercules по плану должны трудиться в датской зоне Балтийского моря, что они и делали вначале – от залива Факс на юге острова Зеландия. Далее EDT Hercules должен был переместиться к острову Борнхольм, однако судно ушло в экономическую зону и территориальные воды Польши, где и приступило к работам на прошлой неделе.

Издание предполагает, что этот неожиданный маневр как раз связан с достройкой "СП-2". Поскольку Baltic pipe пересечет нитки сразу двух российских газопроводов – одного действующего, а другого только строящегося – в датских водах Балтики, судам польского проекта необходимо до конца мая изучить и выработать маршрут на пересечении всех труб. Именно это и сложно сделать, подчеркивается в статье.

Между тем, оператор Nord Stream 2 уверил, что необходимые согласования с Baltic Pipe уже оформлены.

"Инфраструктурные пересечения – общепринятая практика. Технические решения для пересечений определяются специальным соглашением между операторами проектов. Такой документ между Nord Stream 2 AG и Baltic Pipe уже действует", – сказал собеседник издания.

Напомним, польско-датский газопровод должен подключиться к энергетической сети Норвегии и качать местное сырье в Польшу через Данию. Таким образом Варшава хочет окончательно отказаться от поставок российского голубого топлива. Польские власти стремятся построить Baltic Pipe к 2022 г., когда заканчивается контракт с РФ.

Накануне мы писали, что суда проекта "Северный поток-2" активно прокладывают трубы нашей балтийской магистрали.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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