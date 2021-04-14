Что нужно уточнить перед открытием банковского вклада: эксперт назвал главные моменты

Что нужно уточнить перед открытием банковского вклада: эксперт назвал главные моменты
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Избежать ловушки хитрых работников финансовых организаций помогут несколько простых правил

Сегодня для россиян открыто множество банковских предложений по сохранению и увеличению средств. Поэтому особенно важно сделать правильный выбор, чтобы не потерять деньги и не упустить более выгодные продукты. Какие моменты нужно прояснить в первую очередь, подсказали в Банке России.

Перед тем как подписать договор, нужно его тщательно изучить и не стесняться задавать вопросы сотруднику финансовой организации. Первое, что следует узнать: будет ли гарантирован возврат суммы в размере до 1,4 млн рублей Агентством по страхованию вкладов.

Если да, можно переходить к следующим вопросам: на весь ли срок договора установлена заявленная ставка? Что произойдет в случае досрочного расторжения договора по инициативе вкладчика? Важно также понять, кто является второй стороной договора – банк, брокер, доверительный управляющий, страховая компания, передает РИА "Новости".

Зачастую клиентов, которые приходят в отделение банка открыть или продлить депозит, менеджеры вводят в заблуждение, предлагая оформить другой продукт – завести инвестиционный счет, купить облигации. Людей соблазняют повышенной ставкой, но не рассказывают о рисках и особенностях таких финансовых продуктов. В этом случае лучше сразу ничего не подписывать, взять договор домой и в спокойной обстановке изучить, рекомендуют в ЦБ.

Ранее эксперт посоветовал гражданам РФ расширить портфель банковских продуктов за счет суверенных облигаций. 

Николай ВИКТОРОВ

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