Лукашенко мстит российской компании за налоговый маневр Москвы

Лукашенко мстит российской компании за налоговый маневр Москвы
Фото: president.gov.by
В качестве "мальчика для битья" Минск избрал "Транснефть"

Глава Белоруссии Александр Лукашенко нашел в России, кому отомстить за налоговый маневр, принятый властями РФ в топливной сфере. Минск продолжает создавать проблемы "Запад-Транснефтепродукту", который принадлежит российской "Транснефти", выбрав последнюю "мальчиком для битья".

Об этом "Интерфаксу" сегодня сообщил президент нашей компании Николай Токарев в кулуарах Русского географического общества. По его словам, проблемы с Минском никуда не исчезли, а стали еще хуже.

"Наши партнеры в Белоруссии особо и не скрывают, что наше предприятие избрано в качестве мальчика для битья – вы нам НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), а мы вам – проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести", – подчеркнул Токарев.

Он добавил, что ситуация усугубилась, несмотря на переговоры рабочей группы самого высокого уровня.

Компании "Запад-Транснефтепродукт" принадлежат в Республике более 772 км трубопроводных магистралей по транспортировке черного золота. Нитки проходят от границы с Россией до рубежей Белоруссии с Украиной и Литвой.

"Транснефть" еще в феврале жаловалась на то, что Минск с 2020 г. душит белорусское предприятие налогами и проверками. Существует угроза его национализации. Потери отечественного монополиста могут составить 6,7 млрд рублей.

Напомним, Лукашенко крайне агрессивно отреагировал на то, что Россия осуществила налоговый маневр, суть которого - снизить экспортную пошлину на нефть до нуля и перенести главную налоговую нагрузку на НДПИ, который берется "на скважине". В результате Минск лишился льготы, которую получал от беспошлинного импорта российского сырья.

Бацька периодически попрекает Москву в огромных потерях республиканского бюджета из-за действий России. Так, белорусская казна из-за налогового маневра не получила в 2019 г. почти 11,8 млрд российских рублей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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