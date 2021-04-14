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Береговой патрульный самолет Вооруженных сил Германии сегодня проинспектировал зону строительства "Северного потока-2" в Балтийском море на предмет возможного пребывания рядом с судами проекта иностранных подлодок. Об этом сообщает издание EADaily.
Отмечается, патрульщик Бундесвера Lockheed P-3 Orion вылетел с аэродрома ВМС ФРГ Нордхольц и совершил полет над Балтикой до Калининградской области. Согласно данным навигационного портала Flightradar24, самолет пролетел и сделал двойной облет района у датского острова Борнхольм, где сейчас находится трубоукладчик "Академик Черский".
Судно встало на трассу достройки газопровода "СП-2" в понедельник, 12 апреля. Lockheed P-3 Orion облетел трубоукладчик и группу судов снабжения.
В статье подчеркивается, что данный тип самолетов впервые замечен на маршруте "Северного потока – 2".
Напомним, за последнее время строители уже не раз фиксировали блуждания рядом с трассой укладки труб "СП-2" то западных крылатых машин, то судов, а 28 марта и вовсе на расстоянии менее мили от трубоукладчика баржи "Фортуна" появилась неопознанная субмарина. Об этом уведомил заинтересованные стороны, в том числе, Берлин оператор немецко-российского проекта Nord Stream 2 AG.
Странные маневры вблизи строительства трубопровода совершают как военные корабли, так и промысловые, включая рыбаков из Польши.
А вот суда, работающие с марта на
польско-датском проекте
Baltic pipe, труба которого должна будет пересечься с двумя газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", решили не обострять ситуацию и временно покинули зону достройки "СП-2" у берегов Борнхольма.
Тем более, что сейчас поляки не прокладывают газовую магистраль, а всего лишь изучают геолокацию.
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