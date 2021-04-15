Рубль резко обвалился на фоне американских угроз

Рубль резко обвалился на фоне американских угроз
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Финансовый рынок чутко отреагировал на тревожные сообщения

15 апреля в прессу просочилась информация о готовящемся новом ударе американцев по России. Помимо планов выгнать наших дипломатов и ввести очередные рестрикции против высокопоставленных россиян и отечественных компаний, Вашингтон проработал меры по суверенному государственному долгу нашей страны. Такие известия серьезно всколыхнули биржу и рубль начал стремительное падение вниз.

Утром в четверг, 15 апреля, курс американского доллара подскочил до 77,47 рубля. Это больше чем на полтора рубля выше уровня закрытия накануне. Евро укрепился еще сильнее. По данным Мосбиржи, его курс возрос до 92,69 рубля, что выше на 1,75 рубля, чем было в среду, 14 апреля.

Резкое падение рубля вызвали публикации в издании New York Times. Там написали, что Белый дом введет рестрикции против суверенного долга нашей страны и сообщили, что Вашингтон планирует объявить о своих планах уже 15 апреля. Кроме того, стало известно о намерениях Соединенных Штатов ввести санкционные ограничения против 12 наших сограждан и 20 российских организаций, отмечает издание URA.RU.

Ольга ФЕДОРОВА

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нас это дело не страшит,на б%б смотрим с опаской,они бесплано не хотят,одаривать нас"лаской"!!!! на заморские курорты не езжу принципиально,айфоном не пользуюсь-на курс на%рать
наблюдение
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Биржевые бизнесмены трут руки и растапыривают кошельки.
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