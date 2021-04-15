Финансовый рынок чутко отреагировал на тревожные сообщения

15 апреля в прессу просочилась информация о готовящемся новом ударе американцев по России. Помимо планов выгнать наших дипломатов и ввести очередные рестрикции против высокопоставленных россиян и отечественных компаний, Вашингтон проработал меры по суверенному государственному долгу нашей страны. Такие известия серьезно всколыхнули биржу и рубль начал стремительное падение вниз.



Утром в четверг, 15 апреля, курс американского доллара подскочил до 77,47 рубля. Это больше чем на полтора рубля выше уровня закрытия накануне. Евро укрепился еще сильнее. По данным Мосбиржи, его курс возрос до 92,69 рубля, что выше на 1,75 рубля, чем было в среду, 14 апреля.

Резкое падение рубля вызвали публикации в издании New York Times. Там написали, что Белый дом введет рестрикции против суверенного долга нашей страны и сообщили, что Вашингтон планирует объявить о своих планах уже 15 апреля. Кроме того, стало известно о намерениях Соединенных Штатов ввести санкционные ограничения против 12 наших сограждан и 20 российских организаций, отмечает издание URA.RU.