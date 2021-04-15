Россия нашла замену нефти для пополнения бюджета страны

Россия нашла замену нефти для пополнения бюджета страны
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Минэнерго планирует получать до 100 миллиардов долларов в год на продаже "зеленого" топлива

Российская кубышка к 2050 г. может начать пополняться ежегодно от $23,6 млрд до $100 млрд от экспорта экологически чистых видов водорода. Такой прогноз дали аналитики Минэнерго, пишет РБК со ссылкой на документ.

Отмечается, что сейчас идет процесс согласования с кабмином проекта Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. Согласно выкладкам специалистов министерства, РФ сможет поставлять на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т. водорода.

Для сравнения: экспорт нефти в 2019 г. принес в бюджет страны $121 млрд, а в кризисный 2020-й – $72,3 млрд; продажа иностранным потребителям газа в 2019 г. пополнила казну на $41,6 млрд, а в 2020-м – на $25,2 млрд.

Как сообщил источник "Российской газеты" в Минэнерго, в ведомстве рассчитывают, что уже в ближайшее время правительство ободрит их концепцию.

В министерстве изданию уточнили, что ресурсной базой станет производство водорода из ископаемого топлива и производство электролизом на базе низкоуглеродной генерации (АЭС, ГЭС, ВИЭ).

Ранее в марте стало известно, что Берлин намерен предложить Вашингтону в качестве замены американских санкций в отношении участников проекта "Северный поток-2" увеличить инвестиции в украинскую энергосистему. Речь идет о том, чтобы с помощью Незалежной Евросоюз смог достичь амбициозной цели коллективного Брюсселя – стать климатически нейтральным к 2050 году.

Именно для этого нужно перепрофилировать советский газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород", который проходит по территории Украины, в трубу под прокачку "зеленого" водорода. А это требует значительных средств.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

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алё!!!ку карнавального,давай сдадим на опыты,к чему кормить пас%уду,к чему нам эти хлопоты !!!
Гость204981
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На продаже зеленого топлива КОМУ? Еще вопрос: в минэнерго вообще в курсе, сколько стоит зеленая энергетика?(В тему этот фрагмент статьи : "нужно перепрофилировать советский газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" под прокачку "зеленого" водорода. А это требует значительных средств". Неужто агенты Госдепа в минэнерго пробрались: такие "<цензура>" угробят экономику РФ быстрее, чем санкции
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