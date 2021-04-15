Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России

Доллар также подскочил в цене

Вашингтон объявил о новых рестрикциях против Москвы. На этот раз США наложили ограничительные меры против российского госдолга. На эти новости отреагировали валюты.

Так, по данным Мосбиржи, к 15:30 четверга, евро вырос до 92 рублей (на 1,53%), а доллар – до 77 рублей (на1,62%). 

Помимо новых рестрикций против компаний, физлиц и госдолга, США намерены выслать 10 российских дипломатов. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, нужно ли избавляться от пластиковых карт на фоне напряженной геополитической обстановки. 

Полина ИВАНОВА

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в сортире за мочу бидона,подохнет от потопа,и вукраину мигом смою,хотя уже там %опа !!! не куплю очередную шмотку,вот и все изменения
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