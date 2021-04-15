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Вашингтон объявил о новых рестрикциях против Москвы. На этот раз США наложили ограничительные меры против российского госдолга. На эти новости отреагировали валюты.
Так, по данным Мосбиржи, к 15:30 четверга, евро вырос до 92 рублей (на 1,53%), а доллар – до 77 рублей (на1,62%).
Помимо новых рестрикций против компаний, физлиц и госдолга, США намерены выслать 10 российских дипломатов.
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