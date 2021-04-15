Рублю нанесен еще один сильнейший удар, считает эксперт

С 14 июня финансовые учреждения Соединенных Штатов не смогут приобретать государственные облигации Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния. Для обывателей очередные санкции Белого дома, грозящие суверенному долгу государства, кажутся чем-то оторванным от реальности и существующим лишь в телевизоре. Однако в реальности под угрозой может оказаться основная часть населения России, чьи реальные доходы упадут, предупреждают эксперты.

Как отметила замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова, для простых людей последствия, прежде всего, будут заключаться в падении курса российской валюты. Вопрос заключается лишь в масштабах. Не исключено, что евро поднимется до 94 рублей, а американский доллар – до 79.

Еще одним серьезным последствием станет снижение реальных доходов населения – этот процесс продолжается уже на протяжении шести лет. Аналитик напомнила, что до недавних пор американские инвесторы не имели возможности принимать участие в размещении государственных облигаций РФ, которые были номинированы в иностранные валюты.

Теперь же Штаты взялись за сам рублевый долг. Его объем на рынке составлял на начало текущего месяца примерно 14 триллионов рублей. А инвесторы из США и Запада владели практически одной пятой ОФЗ в 2,8 трлн.

Финансовый аналитик Сергей Дроздов заявил, что подобные меры, прежде всего, затрагивают курс национальной валюты. Чем жестче санкции, тем хуже положение рубля. Соответственно, тем ниже доходы населения и выше цены в магазинах, включая продовольственные товары, качество которых от этого только страдает.

"Если нет притока денег в страну из-за рубежа, если нет инвестиций, рубль в лучшем случае стоит на месте, в худшем – безостановочно сдает свои позиции", – заявил специалист в интервью "Московскому комсомольцу".

Ранее сообщалось, что евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России.