Цена на нефть через 30 лет упадет до десяти долларов

Цена на нефть через 30 лет упадет до десяти долларов
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причиной этому станет переход к сплошной электрификации в области энергетики

В случае если мировое сообщества сможет достичь  цели Парижского соглашения и перейти на электроэнергию и "зеленое" топливо, то к 2050 году цена на нефть рухнет до отметки в $10 за баррель. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, которая занимается исследованиями в области энергетики.

В отчете специалистов говорится, что если мировые лидеры примут решительные меры по ограничению глобального потепления до 2°C к 2050 году, как указано в Парижском климатическом соглашении, спрос на нефть "значительно упадет".

В компании считают, что в соответствии с их сценарием через 30 лет энергетический рынок будет все больше электрифицироваться, вытесняя из него самые загрязняющие углеводороды, такие как нефть.

Таким образом, к середине века спрос на черное золото может упасть на 70% по сравнению с текущим уровнем.

Причем падать он начнет уже в 2023-м, а затем резко ускорится. По прогнозам экспертов, к 2030 году цена эталонной Brent снизится до 37-42 долларов за баррель, а через два десятилетия за бочку и вовсе будут давать 10-18 долларов.

Парижское соглашение по климату в 2015 г. ратифицировали 200 стран, согласившись продолжать усилия по ограничению повышения температуры на планете до "намного ниже" 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и продолжать усилия по ограничению повышения температуры на уровне 1,5 °C, напоминает издание.

Ранее сегодня стало известно, что Минэнерго РФ разработало проект Концепции развития водородной энергетики до 2024 года и в ближайшее время ждет одобрения своего плана кабмином. Ведомство ожидает, что с переходом на поставки иностранным потребителям нового топлива, российский бюджет будет ежегодно получать от $23,6 млрд до $100 млрд от экспорта экологически чистых видов водорода.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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