Спрос на рублевые облигации никуда не делся, заявил министр

Государственный долг России остается одним из надежнейших и самых низкорискованных во всем мире. Облигации в рублевой валюте пользуются высоким спросом, несмотря на ограничения со стороны Соединенных Штатов, о чем заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.

15 апреля Белый дом ввел санкции против РФ, запрещающие для американского финансового рынка приобретать государственные облигации России после 14 июня. Тем не менее, отмечает источник, вторичный рынок до сих пор предусматривает подобную возможность.

Как отметил глава финансового ведомства, доля российских инвесторов в гособлигациях превышает 80%, а проводимая властями экономическая политика позволяет говорить о том, что российские ОФЗ не теряют надежности даже под внешним давлением. Вероятнее всего, считает Силуанов, выгоду упустили сами финансовые институты США, которые и оказались под ударом.

В настоящее время Минфин вместе с ЦБ наблюдает за ситуацией на внутреннем рынке. Власти располагают достаточным количеством средств для стабильности, сообщил Силуанов. Министр также отметил, что это относится и к графику аукционов на первичном рынке.

Госслужащий напомнил, что в 2021 году объем заимствований сократился практически на 900 миллиардов рублей. Речь идет о сумме, на которую увеличили расходы в переходный период после восстановления на фоне пандемии. Уже в этом году власти смогут нормализовать бюджетную политику на долговых рынках РФ, заверил министр.

В целом, заключил глава Минфина, стороннее вмешательство в российские рыночные механизмы не может помешать укреплению стабильности из-за разумной денежно-кредитной и бюджетной политики, передает РИА "Новости".

Ранее аналитики Минэнерго заявили, что власти могут обеспечить поступление в госказну до 100 миллиардов долларов от продажи чистого водорода.