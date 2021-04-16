Действующая власть должны исправить ошибки времен Гайдара и Ельцина

Власти РФ должны компенсировать гражданам СССР утраченные сбережения – за каждый советский рубль, обесцененный из-за гиперинфляции в 90-е, вкладчику необходимо выплатить 500 российских рублей, но не свыше одного миллиона. С таким призывом выступил эрудит, журналист и аналитик Анатолий Вассерман в ходе первого заседания созданного им дискуссионного клуба "Все по уму".

Известный знаток напомнил, как ранее экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин заявил, что выплатить советские долги в прямом эквиваленте не представляется возможным. Однако Вассерман не согласен с подобным утверждением. Публицист настаивает: власть не просто может, а обязана вернуть населению страны его средства, потерянные во времена либерализации цен, создания "дикого" рынка и последовавшей за этим гиперинфляции, сообщает "Московский комсомолец".

"Государство должно признать этот долг перед своими гражданами и вернуть им потерянные 25-30 лет назад деньги", – считает аналитик.

При этом Вассерман указал на главных противников такой идеи – это авторы либеральных реформ 90-х годов. Именно они боятся, что данное решение автоматически станет признанием ошибок правительства Егора Гайдара, который был идеологом и главным экономическим реформатором при президенте Борисе Ельцине.

"Но в том и сила государства: компенсировать последствия этих ошибок", – подчеркнул Вассерман.

Ранее в апреле уроженец Одессы рассказал, к чему приведет Незалежную национализация советского авиагиганта с запорожской пропиской "Мотор Сич" и санкции президента страны Владимира Путина в отношении китайских инвесторов предприятия.

По его мнению, киевский режим сделал это по требованию Вашингтона. В результате с Украины уйдут инвесторы Поднебесной, а там останутся только западные деньги, в результате чего американцам станет легче управлять украинцами. Сами же китайцы не простят Незалежной такой обиды.

