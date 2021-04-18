Когда возродится рубль: финансист обозначил сроки

Когда возродится рубль: финансист обозначил сроки
Рубли. Фото: Petr Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ставить крест на деревянном пока рано

Периодические резкие обвалы рубля на фоне других мировых валют серьезно беспокоят жителей России. Обесценивание национальной валюты неминуемо ведет к удорожанию импортных товаров и все дальше отодвигает россиян от реализации мечтаний об отдыхе на заграничных курортах. Однако, по мнению опытного эксперта по инвестициям Михаила Зельцера, у целкового еще может открыться "второе дыхание". По прогнозам финансиста, заметное укрепление рубля произойдет уже этой осенью.

Главным условием для стабилизации курса нашей валюты является адаптация к санкционной политике западных держав. Вводимые рестрикции, а также постоянные угрозы Запада еще усилить санкционное давление негативно влияют на положение рубля.

В беседе с журналистами издания "Прайм" эксперт отметил, что в целом ситуацию на рынке можно назвать благоприятной. Цены на топливо, в том числе нефть и газ, находятся на высоком уровне. Кроме того, в России постепенно восстанавливается экономика и деловая активность. Так что обвалы рубля вызывают именно геополитические перипетии.

По мнению эксперта, адекватная цена для нашей валюты – 70 рублей за американский доллар. Зельцер предполагает, что курс деревянного устаканится грядущей осенью. Конечно, с оговоркой, что мировое пространство не встряхне очередной форс-мажор.

К слову, по мнению эксперта Натальи Мильчаковой, новые американские санкции приведут к существенному падению доходов россиян.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость199362
Пожаловаться Ответить
Наебулина и крепкий рУПель - вещи не совместимые.
%рен90%0лен
Пожаловаться Ответить
не заманить и калачом,братву всю на курорты,мы при бабле здесь"шиканем",одев конечно шорты !!! 5000 $ держу дома-гульнуть с кри80%0гими летом
1
новости партнеров

Первому вице-премьеру Чехии не позволили поехать в Россию за "Спутником V"

Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия

Россия приняла решение о судьбе задержанного украинского консула в Санкт-Петербурге

Украинцу дали несколько суток на сборы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей