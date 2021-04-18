Ставить крест на деревянном пока рано

Периодические резкие обвалы рубля на фоне других мировых валют серьезно беспокоят жителей России. Обесценивание национальной валюты неминуемо ведет к удорожанию импортных товаров и все дальше отодвигает россиян от реализации мечтаний об отдыхе на заграничных курортах. Однако, по мнению опытного эксперта по инвестициям Михаила Зельцера, у целкового еще может открыться "второе дыхание". По прогнозам финансиста, заметное укрепление рубля произойдет уже этой осенью.



Главным условием для стабилизации курса нашей валюты является адаптация к санкционной политике западных держав. Вводимые рестрикции, а также постоянные угрозы Запада еще усилить санкционное давление негативно влияют на положение рубля.

В беседе с журналистами издания "Прайм" эксперт отметил, что в целом ситуацию на рынке можно назвать благоприятной. Цены на топливо, в том числе нефть и газ, находятся на высоком уровне. Кроме того, в России постепенно восстанавливается экономика и деловая активность. Так что обвалы рубля вызывают именно геополитические перипетии.

По мнению эксперта, адекватная цена для нашей валюты – 70 рублей за американский доллар. Зельцер предполагает, что курс деревянного устаканится грядущей осенью. Конечно, с оговоркой, что мировое пространство не встряхне очередной форс-мажор.

К слову, по мнению эксперта Натальи Мильчаковой, новые американские санкции приведут к существенному падению доходов россиян.