Новые американские санкции приведут к падению рубля

Россиян предупредили о риске значительного подорожания доллара. Стоимость валюты США может достичь 125 руб. и на этом не остановиться, поделились безрадостным прогнозом эксперты.

Сейчас курс рубля снижается не только по внешним причинам. Это происходит также из за того, что в нашей стране "разыгралась инфляция", рассказал экономист Михаил Беляев.

Она "съедает" по целковому за месяц-полтора. Это ведь температура экономики – стоит ей повыситься, и цены на валюту станут колебаться то в одну сторону, то в другую, пояснил аналитик.

Влияние на стоимость рубля оказывают действия властей США. Они стремятся к тому, чтобы довести курс доллара до 87 руб., затем – до 95, а позже – до 125 руб. и даже больше, отметил в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвы финансист Степан Демура.

За какое время американцы смогут воплотить такие планы, специалист не сказал. Однако сообщил о стремительном разгоне инфляции, передает URA.RU. И указал, что из-за этого доходы россиян заметно уменьшатся.

Ранее неоднократно наблюдались резкие обвалы рубля на фоне денежных единиц других стран. Однако у отечественной валюты еще может открыться второе дыхание – ее заметное укрепление произойдет уже осенью, обнадежил эксперт Михаил Зельцер.

После разговора Владимира Путина с Джо Байденом курс доллара снизился. Американская валюта показала подешевела на полтора рубля.