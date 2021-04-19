В России цены на подержанные автомобили стремительно растут

Новые машины дорожают намного медленнее

Цены на подержанные автомобили стремительно растут. Об этом рассказали эксперты, проследившие за ситуацией на рынке.

За первый квартал нынешнего года стоимость таких машин поднялась на 5,2%. В то же самое время новые дорожают намного медленнее, пока повышение составило только 3,8%.

Больше всего поднялись цены на "Шкода Октавиа" – на 11,5%, до 723,1 тыс. рублей, Второе место по росту у "Тойоты Камри, за которую просят на 10% больше, почти 1,4 млн рублей.

Закрывает топ-3 "БМВ 5", которая подорожала на 9,4% – до 1,3 млн рублей. Немного отстал "Мерседес-Бенц E-Class",его стоимость увеличилась на 9,3% – до 1,5 млн руб., приводит "Коммерсант" данные экспертов "Авто.ру". 

За три месяца 2021 года на 10,7% выросли цены на автомобили, которым по десять лет с момента выпуска, указали в "Рольфе". На 400 тыс. руб. подорожали машины в "Авилоне". И снижения стоимости, как считают аналитики, в дальнейшем не ожидается, передает URA.RU

Россиян предупреждали о значительном росте цен на транспорт. Автодилеры и эксперты говорили, что подорожают не только новые, но и машины с пробегом.   

Полина ДОРОЖКИНА

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