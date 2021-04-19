Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
Цены на подержанные автомобили стремительно растут. Об этом рассказали эксперты, проследившие за ситуацией на рынке.
За первый квартал нынешнего года стоимость таких машин поднялась на 5,2%. В то же самое время новые дорожают намного медленнее, пока повышение составило только 3,8%.
Больше всего поднялись цены на "Шкода Октавиа" – на 11,5%, до 723,1 тыс. рублей, Второе место по росту у "Тойоты Камри, за которую просят на 10% больше, почти 1,4 млн рублей.
Закрывает топ-3 "БМВ 5", которая подорожала на 9,4% – до 1,3 млн рублей. Немного отстал "Мерседес-Бенц E-Class",его стоимость увеличилась на 9,3% – до 1,5 млн руб., приводит "Коммерсант" данные экспертов "Авто.ру".
За три месяца 2021 года на 10,7% выросли цены на автомобили, которым по десять лет с момента выпуска, указали в "Рольфе". На 400 тыс. руб. подорожали машины в "Авилоне". И снижения стоимости, как считают аналитики, в дальнейшем не ожидается, передает URA.RU.
Россиян предупреждали о значительном росте цен на транспорт. Автодилеры и эксперты говорили, что подорожают не только новые, но и машины с пробегом.
Премьер-министр намерен воспользоваться речью королевы, чтобы объявить о своем решении
США нужно быть осторожнее в своих действиях против нашей страны