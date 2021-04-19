Меры США против России подрывают интересы американских НПЗ

Меры США против России подрывают интересы американских НПЗ
Фото: Jim West/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Соединенным Штатам грозят перебои с бензином из-за санкционного курса Белого дома

Власти США подрывают энергетическую безопасность собственной страны, объявляя все новые санкции против России. Сейчас американские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены покупать российское сырье. Но политика Вашингтона может прервать поставки.

Раньше многие НПЗ США перерабатывали венесуэльскую нефть. Но после введенных против Каракаса санкций эти поставки попали под запрет. Заменить венесуэльское сырье смогла близкая по составу российская нефть. В результате, несмотря на общее ухудшение отношений между РФ и США, закупка американцами российской нефти вышла на беспрецедентно высокий уровень.

Так, в январе 2021 г. этот показатель достиг 648 тысяч баррелей в сутки. Это больше, чем поставляет Саудовская Аравия – ключевой партнер США в плане углеводородов, отмечает американский аналитик по энергорынкам Марки Финли.

По его оценке, зависимость американских компаний от поставок российской нефти крайне велика. Но новые санкции Белого дома могут негативно отразиться на энергетическом рынке мира и США, в частности, приводит "ПолитРоссия" выводы американского аналитического издания S&P Global.

Ранее сообщалось о рекордном спросе на российскую нефть среди американских производителей.

Николай ВИКТОРОВ

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тимоха
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Ничего страшного. Будут разбавлять ослиной мочой.
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