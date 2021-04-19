Проект может попасть под эскалацию конфликта между странами

Газопровод "Северный поток – 2" рискует оказаться в центре напряженных отношений между Россией и западными государствами. Такое мнение выразил эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский, прокомментировав вероятность давления Вашингтона на Брюссель по проекту из-за обвинения Чехии в адрес России.

Так, ранее официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что американская сторона поддерживает Прагу в ответе на "подрывные действия" Кремля. Действия российской стороны, уверен чиновник, угрожают энергобезопасности Запада.

По мнению политолога, тактика чешских властей вполне вписывается в общую эскалацию конфликта в межгосударственных отношений. Взаимодействие ухудшилось не только со Штатами, но и европейскими государствами.

"Понятно, что (ухудшение отношений – прим. ред.) по наклонной может задеть и "Северный поток 2", – высказался Каневский, комментируя ситуацию.

Таким образом, считает специалист, общая напряженность сводится к классическому сценарию по принципу "меры – контрмеры". Однако отдельные отношения между Россией и европейскими странами никуда не денутся, о чем Каневский сообщил в интервью РИА "Новости".

Напомним, на прошлой неделе глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы к причастности во взрыве склада с боеприпасами, который произошел в районе Моравия еще семь лет назад. Глава чешского МИД Ян Гамачек позднее объявил о высылке 18 работников российской дипломатической миссии. Днем позднее внешнеполитическое ведомство РФ объявило о встречных мерах в виде высылки 20 чешских дипломатов.