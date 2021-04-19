Рестрикции оставляют множество лазеек, позволяющих продолжать работу с российским госдолгом

Апогеем повышенной экономической активности минувшей недели стало "долгожданное" решение Министерства финансов США о введении санкций в отношении операций с суверенным долгом РФ. "Долгожданное" потому, что о неизбежности этого события эксперты твердили на протяжении нескольких месяцев кряду, откровенно удивляясь тому, почему оно все не происходит. Поскольку, такое затянувшееся ожидание не могло длиться бесконечно, соответствующее решение все-таки было принято американским Минфином в минувший четверг.

Вот и случилось

"Министерство финансов вводит сегодня многочисленные санкции, направленные на противодействие агрессивной и вредоносной деятельности российского правительства. Меры ведомства включают запрет на ряд конкретных операций с российским суверенным долгом, а также санкции против технологических компаний, поддерживающих усилия российской разведки по проведению злонамеренной деятельности в киберсфере против США", – говорится в заявлении Минфина США.

Впрочем, как и любой подобного рода текст, это заявление изобилует довольно интересными местами. Так, например, "Министерство издает директиву, запрещающую американским финансовым институтам напрямую участвовать в приобретении рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином России после 14 июня 2021 года. Также запрещается американским финансовым институтам предоставлять рублевые и нерублевые займы этим трем организациям", – сообщается в документе.

Как объяснила глава американского Минфина Джанет Йеллен, Байден подписал указы о введении рестрикций "для противодействия продолжающейся и растущей злонамеренной деятельности России".

Слону дробина?

В целом, предполагается, что ограничение доступа американских инвесторов к российскому внешнему долгу является одним из самых болезненных ударов по России и ее финансовым возможностям. Именно этим все время пугали российскую сторону, так как приток иностранных средств с долгового рынка долгое время являлся довольно важным источником валютных доходов.

Однако, судя по всему, американский "санкционный тигр" оказался бумажным. При ближайшем рассмотрении санкции оставляют множество лазеек, позволяющих продолжать работу с российским госдолгом тем, кому это необходимо. Так, санкции запрещают американским инвесторам покупать долговые бумаги непосредственно у Минфина. Но при этом, им ничего не мешает покупать их у какого-либо уполномоченного агента в лице крупного банка. То же самое касается и их продажи.

Таким образом, в последнем решении американского Минфина Эксперты не видят особых угроз.

Так, по мнению аналитика УК Альфа-Капитал Дениса Бадьянова, банки США не смогут покупать российские долговые бумаги на первичном рынке, где количество нерезидентов и так не превышала 10%. Поэтому, по мнению аналитика, долю зарубежных инвестиций довольно быстро покроют российские инвесторы.

Слова эксперта подтверждаются и реальной рыночной ситуацией: уже в пятницу, 16 апреля, индекс Мосбиржи отыграл снижение и прибавил 5 пунктов до 3579 п., индекс РТС вырос на 11 пунктов до 1486 пунктов.

Что будет с рублем?

Единственный, кому не безразличны последствия ведения санкций в отношении госдолга РФ – это российский рубль.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, новости о введении санкций в отношении российского госдолга сказались на динамике отечественных бирж (которые снизились) и на курсе рубля (он потерял более 1,5% к доллару и евро). Но затем, когда стало понятно, что ограничения не нанесут серьезного ущерба для долгового рынка страны, индексы отыграли часть позиций, а рубль перешел к укреплению.

Эксперт полагает, что серьезных потерь для экономики страны эти санкции не сулят. Впрочем, что касается российского рубля, то ему последние "американские подарки" вряд ли пойдут на пользу.

"Курс рубля действительно будет находиться под давлением и косвенно санкции могут сказаться на ценах – если рубль будет снижаться к доллару и евро, это может привести к определенному росту стоимости импорта, - пояснил эксперт изданию "Утро.ру". – Но все будет зависеть от развития ситуации, решатся ли США на новый виток обострения".

По его мнению, вероятнее всего, рубль продолжит постепенное и плавное скольжение вниз, с временными отскоками, когда курс будет укрепляться на 1-2 рубля. "Пожалуй, это пока главное следствие санкций со стороны США, - резюмировал Деев. – Стоит ожидать курс доллара в рамках 76-80 рублей, курс евро – в диапазоне 89-94 рубля.

Чуть более оптимистично смотрит на будущее рубля Денис Бадьянов, полагая, что о российской валюте "позаботятся" цены на нефть.

"Рубль также постепенно укрепляет свои позиции, находя поддержку в крепкой нефти, которая торгуется около 66,7 доллара за баррель марки Brent, – пояснил он "Утро.ру". – Это стало возможным после пересмотра прогнозов по спросу от ОПЕК+ в сторону увеличения. Это дает возможности для дальнейшего роста курса рубля, на следующей неделе он будет торговаться в диапазоне 76,1-77,4 в паре с долларом и на уровне 90,1-92,04 в паре с европейской валютой".