Бизнесмен заявил, что победы над низким уровнем жизни происходят лишь на бумаге

Порядка 80 миллионов россиян в стране едва ли дотягивают до прожиточного минимума по уровню своих доходов. Соответствующее заявление сделал миллиардер Олег Дерипаска, резко раскритиковавший Росстат.

В середине апреля федеральная служба опубликовала статистику, в соответствии с которой уровень бедности в России составляет лишь 17,8 миллиона жителей. По словам предпринимателя, приведенные данные не соответствуют действительности.

Так, согласно заявлению Дерипаски, на деле в стране насчитывается не менее 80 миллионов россиян, чьи доходы едва ли можно сопоставить с уровнем прожиточного минимума. Сам Росстат, убежден миллиардер, может лишь "жонглировать цифрами и манипулировать статистикой", публикуя оптимистичные отчеты о победе над нищетой, передает Ura.ru.

"Дайте хоть доступную ипотеку для регионов", – написал миллиардер в своем телеграм-канале.

В феврале российский бизнесмен раскритиковал политику Центробанка, заявив, что финансовый регулятор либо не осознает серьезности ситуации на фоне пандемии и падения нефти, либо же намерен скрывать действительное положение вещей.

Не так давно аналитик старший эксперт по сахарному рынку института Конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов заявил, что для эффективной продовольственной помощи малообеспеченным слоям населения властям необходимо не сдерживать цены, а ежемесячно отчислять денежные средства на банковские карты. При этом важно проследить за тем, чтобы средства тратились на отечественную продукцию.