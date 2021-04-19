Отечественный монополист пытается нарастить топливо в хранилища на будущую зиму

"Газпром" забронировал все предложенные транзитные мощности украинской ГТС на май, о чем свидетельствуют данные месячного аукциона на Regional Booking Platform. Об этом сегодня сообщает "Интерфакс-Украина".

Из предложенных 15 млн куб. м в сутки российский монополист запросил весь этот объем. В апреле, марте и феврале корпорация выкупала несколько меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на текущий год действует долгосрочное бронирование мощностей УГТС в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

В апреле компания прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

В последнее время Европа увеличивает потребление голубого топлива. Масштабные поставки российского газа оказались сегодня на максимуме. Однако "Газпром" сейчас не может начать массированно прокачивать сырье в подземные хранилища, изрядно опустошенные нынешнем холодной зимой, чтобы подготовиться к грядущему зимнему сезону.

Напомним, в 2019 г. киевский режим при участии Брюсселя уломал Россию и стороны подписали новый газовый контракт на 5 лет с условием "качай или плати". Согласно документу "Газпром" обязался прокачать 65 млрд кубов за один год и по 40 миллиардов весь последующий период ежегодно.

Власти Незалежной предполагают, что с запуском газопровода "Северный поток-2" по истечении этого контракта украинская ГТС больше "Газпрому" не понадобится. В Берлине во избежание новых санкций Вашингтона в отношении участников российско-немецкого проекта предложили модернизировать советскую трубу на деньги Германии, чтобы в будущем по ней перекачивать водородное топливо.

