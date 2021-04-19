Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие

Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Поконкурировать с американской валютой способен евро

Доллар способен снижаться по отношению к развивающимся валютам. Это связано с более быстрым ростом развивающихся экономик, что делает их привлекательными для инвестиций, считает эксперт Дмитрий Бабин. 

Однако развивающиеся страны в любом случае остаются зависимыми от экономики Штатов, поскольку, если проблемы Вашингтона носят стабильный и затяжной характер, это приводит к дисбалансу в финансово-экономических отношениях. Результатом такой цепочки становится бегство капитала с рынка развивающихся валют и снижению их значимости. 

Иными словами, если в США зарождается кризис, его последствия ощутит на себе большая часть мировых экономик. И даже в случае нестабильности Вашингтон остается в плюсе, потому что доллар считается "валютой-убежищем". Поэтому даже в периоды кризисов спрос на зеленые увеличивается. В том числе и из-за неплатежей и дефолтов, которые осуществляются в американской валюте, уточняет "Прайм". 

Для того, чтобы доллар наконец ушел с мировой арены нужно соблюсти одно условие – появление такой же мощной и диверсифицированной экономики. Однако китайский юань вряд ли сможет потянуть роль мировой резервной валюты. Причина кроется в слишком большой зависимости от экспорта большого перечня товаров и импорта энергоресурсов. 

Евро тоже не самый лучший претендент. Брюсселю для начала нужно разобраться со своими внутренними проблемами, в частности, с разобщенностью государств-участников, которая становится главной причиной неспособности оперативно реагировать на экономические вызовы. 

Поэтому в ближайшем будущем доллар вряд ли утратит статус основной резервной валюты. На сегодняшний день экономика США является одной из крупнейших в мире, а достойную конкуренцию составить Вашингтону пока не может никто. 

Ранее финансисты дали прогноз, в котором объяснили, когда можно ждать возрождения рубля. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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