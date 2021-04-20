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Позиция европейских государств по "Северному потоку – 2" противоречива. Однако, заявила канцлер Ангела Меркель, газ, который будет поступать по новой магистрали, ничем не хуже топлива, подаваемого через украинскую ГТС.
Таким образом, заключила Меркель, Берлин принял решение о дальнейшей укладке газовой нити, пишет Ura.ru.
Также канцлер заявила, что проект оказался в центре политической борьбы, передает РИА "Новости".
Недавно сообщалось, что "Газпром" забронировал весь украинский транзит на предстоящий месяц. Российская госкорпорация запросила весь предложенный объем на 15 миллионов кубометров в сутки.
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