Меркель выступила в поддержку "Северного потока - 2"

Предлагаемый газ ничем не уступает тому, который поступает из Незалежной, напомнила политик

Позиция европейских государств по "Северному потоку – 2" противоречива. Однако, заявила канцлер Ангела Меркель, газ, который будет поступать по новой магистрали, ничем не хуже топлива, подаваемого через украинскую ГТС.

Таким образом, заключила Меркель, Берлин принял решение о дальнейшей укладке газовой нити, пишет Ura.ru.

Также канцлер заявила, что проект оказался в центре политической борьбы, передает РИА "Новости".

Недавно сообщалось, что "Газпром" забронировал весь украинский транзит на предстоящий месяц. Российская госкорпорация запросила весь предложенный объем на 15 миллионов кубометров в сутки.

Егор МАЛКОВ

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