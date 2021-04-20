Объединение России и Белоруссии укрепит курс рубля – эксперт

Объединение России и Белоруссии укрепит курс рубля – эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Создание единой налоговой системы пойдет на пользу нацвалюте

Москва и Минск могут ускорить процессы экономической интеграции в рамках Союзного государства, чтобы эффективнее противостоять санкционному давлению Запада. По мнению аналитика Артема Деева из AMarkets, рубль в этом случае сможет укрепиться.

Сейчас специалисты России и Белоруссии изучают возможности объединения национальных налоговых систем. Процесс это долгий, но позитивный для развития внутреннего рынка.

"Для национальных валют такое объединение может привести к усилению позиций. Экономика двух стран получает возможности для развития, а бюджеты – дополнительные средства",

приводит "Лайф" мнение Деева.

Новость об интеграции налоговых систем двух стран укрепит курс рубля. Впрочем, эффект может быть краткосрочным, предупредил аналитик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко перечислил плюсы от углубления интеграции с РФ. При этом некоторые эксперты заметили падение интереса Минска к Союзному государство по мере ослабления уличных протестов.

Накануне, 19 апреля, в Белоруссию прилетал на переговоры российский премьер Михаил Мишустин. Речь зашла, в том числе, об интеграции налоговых систем двух стран, но "без поглощения".

Николай ВИКТОРОВ

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