Немцы не уверены, что будут пользоваться трубопроводом

Страсти вокруг российской газовой магистрали "Северный поток-2" не утихают. Главный европейский интересант этого проекта начал путаться в показаниях. Так, высокопоставленные немцы на разных уровнях говорят о том, что газопровод нужно непременно достроить. В то же время в Минобороны ФРГ засомневались в необходимости данного проекта.



Такое мнение выразила руководительница главного военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам министра, немцы пока точно не решили, будут ли пользоваться услугами российского трубопровода. Даже если Берлин примет окончательное положительное решение по данному вопросу, еще предстоит определить, какое именно количество газа будет потребляться немецкой стороной.

Крамп-Карренбауэр заявила, что над данными вопросами сейчас ломают головы немецкие юристы, пишет РИА "Новости". Так что окончательная позиция властей ФРГ по российскому трубопроводу пока не определена.

Впрочем, руководительница немецких военных призналась, что остановить возведение практически достроенного газопровода уже невозможно.

Примечательно, что буквально на днях немецкий канцлер Ангела Меркель выступила в поддержку реализации российского проекта. Как напомнила политик, газ, который будет поступать по новой магистрали, ничуть не хуже топлива, подаваемого через украинскую ГТС.