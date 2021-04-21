Аналитик убежден, что выступление президента благотворно отразится на российской валюте

20 апреля курс доллара составил 76 за рубль. К утру следующего дня американская валюта поднялась еще на 70 копеек. По словам экономиста, представителя CMS Institute Николая Переславского, потенциал внятного подъема российской валюты по-прежнему остается туманным, а тенденция к понижательным рискам до сих пор ощущается. Однако положительные факторы присутствуют.

Так, "отскок" доллара, произошедший 20 апреля, возник из-за роста цен на нефть и слабой позиции американской валюты на рынке "Форекс" – беспокойство на бирже сменилось оптимизмом из-за доходности облигаций. Стоимость нефти Brent увеличилась до 68 долларов за баррель.

Описанный сценарий, полагает эксперт, положительным образом отразится на позиции рубля, который столкнулся с давлением извне. Не исключено, что после послания президента России, запланированного на 21 апреля, валюта сможет вновь укрепиться.

Переславский объяснил, что ожидания рынка во многом связаны с надеждой на то, что глава РФ объявит об очередных мерах поддержки для отечественной экономики и успехах России в борьбе против COVID-19, пишет "Свободная Пресса".

Тем не менее, считает экономист, участники биржи сохраняют осторожность, так как Запад может вновь перейти к угрозам против РФ в виде очередных экономических запретов. Не исключено, что в таком случае рубль вновь перевалит за 76 рублей, а евро останется в диапазоне 92 руб., о чем специалист заявил в беседе с Regnum.

Ранее аналитик Артем Деев заявил, что рубль может укрепиться благодаря экономической интеграции России с Белоруссией в рамках Союзного государства. В настоящее время специалисты из обоих стран заняты изучением объединения фискальных систем. Такое экономическое объединение, считает аналитик, в значительной степени укрепит позицию российской валюты.