Послание Путина ударило по доллару и евро

Рубль подорожал после слов президента о международных отношениях

Доллар и евро потеряли в цене. Это случилось после оглашения послания Владимира Путина.

Обращаясь к Федеральному собранию, президент высказался о международных отношениях. И рубль сразу подорожал, что подтверждают данные Московской межбанковской биржи. 

По ним, курс американской валюты упал на 0,48% – до 76,465 рубля. А стоимость денежной единицы Старого Света снизилась до 91,82 руб., то есть на 0,65% по сравнению с предыдущими показателями.

Сегодня президент России Владимир Пути обратился к Федеральному собранию. В своем послании он указалключевые задачи на ближайшие месяцы и годы. Также он заявил, что Россия не позволит другим странам перейти "красную черту" в отношениях, определять которую "будем сами".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость211643
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Шаман
Вот это удар! на полпроцента снизилось! Правда в банках продают на рупь дороже...
Тебе что беспокоиться? Серебрянники не подвержены инфляции.
Шаман
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Вот это удар! на полпроцента снизилось! Правда в банках продают на рупь дороже...
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