В Минфине назвали размер затрат на выполнение поручений Путина

Ведомство уже успело просчитать все инициативы президента в денежном эквиваленте

Россия имеет в распоряжении все необходимое для того, чтобы осуществить поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 апреля, глава Минфина Антон Силуанов.

Как отметил министр, все поступившие инициативы уже просчитаны. В целом за два года реализация посланий президента обойдется в 400 млрд рублей без инфляционных рисков.

Глава Минфина также добавил, что выполнение поручений президента будет осуществляться в рамках бюджетных средств. Государство не станет искать дополнительные инструменты для привлечения финансов из рыночного сектора, о чем министр сообщил в эфире канала "Россия 1".

Напомним, во время обращения к Федеральному собранию президент поручил подготовить меры поддержки для семей с детьми к 1 июля, а также выделить средства для малого и среднего бизнеса.

Егор МАЛКОВ

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